Türkiye Termal Turizm Sektöründe Avrupa’da Birinci
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Türkiye Termal Turizm Sektöründe Avrupa’da Birinci


Türkiye Termal Turizm Sektöründe Avrupa’da Birinci
Türkiye Termal Turizm Sektöründe Avrupa’da Birinci Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-22 Saat: 15:52:23
Anasayfa Turizm Türkiye Termal Turizm Sektöründe Avrupa’da Birinci

Termal kaynakların bolluğu yönünden Avrupa'da birinci, dünya üzerinde 7'nci sırada yer alan Türkiye'nin termal şehirler sayesinde bu sektörden elde edebileceği gelirin 15 milyar dolara ulaşabileceği bildirildi.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Kaplıca Talasso ve Kür Merkezleri Derneği (TÜRKAP) Genel Sekreteri Dr. Ilgaz Nacakoğlu, bin 100 civarındaki termal kaynak, 264 ruhsatlı kaplıca tesisi ve 500 civarı termal su imkanı olan Türkiye'nin dünyada termal zenginlik yönünden güçlü bir ülke olduğunu dile getirdi. Termal turizm için yatak kapasitesinin yükseltilmesi ve tesislerin uygun kampanyalar yapmasıyla kaplıcalardan yarar sağlayan nüfusun günden güne çoğaldığına işaret eden Nacakoğlu, hamam kültürü olan bir toplum olmamıza karşın kaplıca şifasının bir süre öncesinde unutulduğunu belirtti. Modern tıbbın gelişmesiyle vatandaşların hastaneler ve ilaçlarla tedavi olmaya başladıklarını anlatan Nacakoğlu, son zamanlarda doğal tedavinin tekrar ön plana çıktığına değindi. Nacakoğlu, insanların hasta olmamak ya da hastalıklardan daha az etkilenmek ve mevcut hastalıklarının tedavisi için şifalı sulardan faydalanmaya başladığını dile getirdi.

Kaplıcalardan yararlanma yaşının düştüğünü, insanların artık yalnızca tedavi amaçlı değil aynı zamanda stres atmak, dinlenmek için de kaplıca merkezlerine geldiğini belirten Nacakoğlu, yaz turizminde güçlü bölgelerdeki tesislerin hizmete aldığı SPA merkezlerinin de ilgi gördüğünü anlattı.

Termal Şehirler Kurulmalı

Afyonkarahisar ve Pamukkale'nin bu alanda aldığı yolun gurur verici olduğuna değinen Nacakoğlu, Bursa ve İzmir'de de çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Son zamanlarda hükümetin de bu konuda destekler sağladığına dikkat çeken Nacaoğlu, bu konuda yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle ilerleyen senelerde Türkiye’nin termal turizmde çok daha iyi bir yerde olacağını öngörmekte. Avrupa’nın en çok termal kaynağa sahip ülkesi olan Türkiye’nin kaplıca turizminden senelik bazda 15-20 milyar dolar kazanmasının mümkün olduğuna işaret eden Nacakoğlu, bu gelirin kazanılması için termal tesisler değil termal şehirlerin kurulmasının önemine değindi.

Termal Turizm Termal Şehir TÜRKAP Ilgaz Nacakoğlu Kaplıca
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