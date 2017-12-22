Girişimci Gençler CaseCampus'te Buluştu
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Girişimci Gençler CaseCampus'te Buluştu


Girişimci Gençler CaseCampus'te Buluştu
Girişimci Gençler CaseCampus'te Buluştu Elif İşçi - Tarih: 2017-12-22 Saat: 15:33:57
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Akbank tarafından sponsorluk verilen CaseCampus uygulamasına gençlerin katılımı son derece yoğundu. Girişimciliğe önemli veren 500 üniversite öğrencisi aynı etkinlikte bir araya geldi.

Gençleri girişimci olma yolunda destekleyerek ülke ekonomisi için ürettikleri değeri artırmalarını hedefleyen bir girişimcilik öğrenim programı olan CaseCampus, Sonbahar Dönemi’nde Ankara, İzmir ve Eskişehir’deki girişimcilik ekosistemini hareketlendirme ve girişimci olmak isteyen potansiyeli yüksek gençleri cesaretlendirme hedefiyle yola çıktı. Bu doğrultuda ilk ayağı 4 Kasım’da Ankara’da gerçekleşen etkinliğin ikinci ayağı 18 Kasım’da İzmir’de İzmi Ekonomi Üniversitesi ev sahipliğinde ve son ayağı da 16 Aralık’ta Eskişehir’de gerçekleşti. Üniversiteli gençler; girişimcilik vakaları aracılığıyla, girişimcilerle tanışma ve hikayelerini, başarılarını ve başarısızlıklarını ilk ağızdan dinleme fırsatı buldu.

Ankara, İzmir, Eskişehir ve çevresindeki şehirlerde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ücretsiz olarak sunulan etkinliklere öğrenciler, casecampus.org’da yer alan davet formunu doldurarak katıldı. Buluşmalar girişimcilik konusunda etkin olarak çalışan öğrenci topluluk ve kulüpleri işbirliğiyle gerçekleşti.  

Tüm bölümlerden öğrencileri kabul eden CaseCampus Roadshow dahilinde katılımcılar, girişimci ve yatırımcıların yer aldığı paneller, başarılı Türk girişimcilerinin vaka çalışmaları ve ödüllü fikir geliştirme yarışmalarıyla girişimci düşünme yapısını deneyimleme fırsatı yakaladılar. Uğradığı şehirlerde girişimciliğe hevesli yaklaşık 200’er gence ulaşarak bölgesel anlamda çarpan etkisi yaratmayı amaçlayan programa yine Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden girişimcilik akademisyenlerinin yer aldığı CaseCampus Danışma Kurulu önderlik ediyor.*

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