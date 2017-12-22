MÜSİAD'dan Katar Adımı Geliyor
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MÜSİAD'dan Katar Adımı Geliyor


MÜSİAD'dan Katar Adımı Geliyor
MÜSİAD'dan Katar Adımı Geliyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-22 Saat: 15:56:02
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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından gerçekleştirilen 2. Expo Turkey Fuarında Katar'a çıkarma yapılacağı ifade edildi.

Türkiye Katar’la ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere inşaat, mobilya, makine, yapı malzemeleri, lojistik, bilgi teknolojileri, gıda, sağlık turizmi sektörlerinin öncü şirketlerinin yer alacağı MÜSİAD 2. Expo Turkey by Qatar’da Türk iş dünyası adeta çıkarma yaparak yeni yatırım anlaşmaları ve iş birliklerine imza atacak. Tekfen, Emlak Konut, Artaş İnşaat, Teknik Yapı, Sinpaş, Türksat, Katmerciler, Çilek Mobilya ve Çaykur gibi sektörlerinin öncüsü şirketlerle birlikte yaklaşık 150 Türk firması katılacak.

“Hedef 5 Milyar Dolar”

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “MÜSİAD olarak ana partnerliğini üstlendiğimiz Expo Turkey by Qatar’ın ilkine Türkiye ve Katar’ın yanı sıra bölge ülkelerinden de yoğun bir katılım gerçekleşti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl da katlanarak arttığını görerek biz de daha fazla firma ile iş adamının katılım göstermesi için adım attık. Bu yılki fuarımıza yine başta inşaat ve gayrimenkul olmak üzere bilgi teknolojileri, makine, sağlık turizmi, yapı malzemeleri, gıda, lojistik, ulaşım, mobilya alanlarındaki lider Türk firmaları katılım gösterecek.

Türkiye’nin stratejik ortağı Katar’la bir ticaret köprüsü oluşturmak üzere düzenlediğimiz 2. Expo Turkey by Qatar, üyelerimizin ve firmalarımızın katkısıyla iki ülke arasındaki yıllık ihracat hacmini ilerleyen yıllarda 5 milyar dolara, yıllık doğrudan yatırımı da 3 milyar dolara yükseltecek” dedi.

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