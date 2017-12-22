Araç Sahipleri Dikkat! Muayene Ücretlerinde Yeni Dönem
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Araç Sahipleri Dikkat! Muayene Ücretlerinde Yeni Dönem


Araç Sahipleri Dikkat! Muayene Ücretlerinde Yeni Dönem
Araç Sahipleri Dikkat! Muayene Ücretlerinde Yeni Dönem Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-22 Saat: 16:01:05
Anasayfa Eko Gündem Araç Sahipleri Dikkat! Muayene Ücretlerinde Yeni Dönem

Bakan Arslan araç sahiplerine araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla yapılabilmesi için çalışma başlatıldığı müjdesini verdi.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan açıklamalarda bulunarak araç muayenesinde alınan ücretlerin kredi kartlarıyla ödenebilmesi için çalışmalar yapıldığını aktardı. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in araç muayene ücretleri hakkındaki soru önergesini cevaplandıran Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan kredi kartıyla ödeme döneminin geleceğini vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, araç muayenelerinde alınan ücretlerin peşin ya da nakit olması sebebiyle araç sahiplerinin mağduriyetini dile getirerek bu durumun araç sahiplerini zora soktuğundan bahsetmişti.

CHP Milletvekili Gürer'in Soru Önergesi

Ödemelerin taksitlendirilerek ve kredi kartlarıyla yapılabilinmesi adına çalışmanın olup olmadığını, araç muayenesinde neden peşin ve nakit ücret alındığını, Türkiye'de kaç adet araç muayene istasyonunun olduğunu soran Gürer'e yanıt Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'dan geldi.

Arslan araç muayene ücretlerinden alınan Hazine paylarının, takip eden ayın 7'nci günü akşamına kadar Maliye Bakanlığı'nın hesaplarına işleticilerce yatırılması gerektiğini ifade ederek, kredi kartı kullanılarak yapılan işlemlerin ise bankalarca yaklaşık 40 gün sonra işleticilere ödenmesinden dolayı ve bankaların gerçekleştirdiği bu tahsilatlar sebebiyle komisyon almasından dolayı araç muayene ücretlerinin nakit olarak tahsil edildiğini aktardı. 

Kredi Kartı Çalışması Olumlu Olursa Duyurusu Yapılacak

Bakan Arslan ayrıca söz konusu ücretlerin nakit kullanımı yerine kredi kartı kullanılarak yapılabilmesiyle alakalı olarak ilgili bakanlık tarafından işletici firmaların ve bankaların katılımıyla yeni bir çalışmanın faaliyete geçirildiğini ve yapılan bu çalışmanın sonuçlarının olumlu olması halinde kamuoyuna duyurusunun yapılacağını belirtti.

Ahmet Arslan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
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