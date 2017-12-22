Adını Long Blockhain Yaptı! Hisseleri Rekora Koştu

Buzlu çay üretimi gerçekleştiren ve Long Island Iced Tea adını kullanan şirket, sanal para birimi Bitcoin'in fiyatlarında yaşanan durdurulamaz artıştan esinlenerek isim değiştirme kararı aldı. Bu karardan sonra Long Blockhain olarak adını değiştiren şirket, kripto para işleriyle ilgili olan firmalara da yatırımlar gerçekleştireceğini duyurdu.

İsim değiştirmesinden sonra Long Island Iced Tea'nin hisselerinde dişe dokunur oranda bir fırlama yaşanırken, söz konusu hisseler 2.44 dolar seviyesinden bir anda 9.49 dolar seviyesine yükseldi. Yaklaşık 4 kat değer kazancı yaşayan şirket hisseleri Nasdaq kapanışında ise yüzde 183 oranında değer kazancıyla 6.91 dolardan işlem gördü.

Öncelikli Hedef Blockhain Teknolojisi

Şirket tarafından yapılan açıklamada ise kendilerine ait markalarla buzlu çay yapımını sürdürecekleri belirtilirken, şirketin öncelikli hedefinin bundan sonraki dönemler içerisinde blockchain teknolojisi getirilerine dair iş fırsatları olduğu ifade edildi.

Kripto para birimlerinde en dikkat çeken sanal para birimi Bitcoin olarak görülürken, bunun yanı sıra Ethereum, Litecoin, Ripple'da sektörde oldukça fazla konuşuluyor. Uzmanlar bu ekosistemin üstündeki abartılı değerlenmelere dikkatleri çekiyor.

Daha Öncede İsim Değişikliğine Gidilmişti

Bioptyx adını kullanan biyoteknoloji firması da daha önce şirketin isminde değişikliğe giderek Riot Blockhain adını kullanma kararı vermişti. Bahsi geçen firmanın iş modellerini sanal para birimi Bitcoin üstüne inşa edeceğinin açıklanmasının ardından rekor seviyede değer kazanmaya başlamıştı.

Öte yandan küçük bir finans teknolojisi firması konumunda bulunan LongFin'de Blockhain yatırımcılarına fon sağlayacaklarını açıklayarak bir haftalık zaman dilimi içerisinde yüzde 2 bin 600 gibi bir değer kazancı yaşamıştı. Uzmanlar ise bu durumun 2000'li senelerin başında ortaya çıkan dot.com balonuna benzerliğini belirtiyor.