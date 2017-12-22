Sabit Yatırım Tutarı En Yüksek Proje Akkuyu NGS

Resmi Gazete'de bugün yer alan Ekonomi Bakanlığı'nın kasım ayına yönelik yatırım teşvik belgesi listesi doğrultusunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne vergi muafiyeti getirileceği gibi 76 milyar TL değerinde yatırım gerçekleştirileceği de bildirildi.

Ayrıca projeye ithal makine ve teçhizat desteğinin sağlanacağı da belirtilirken, verilecek bu desteklerin tutarının 4 milyar 508 milyon 259 bin 804 dolar olduğu dile getirildi. Bu şekilde bahsi geçen proje çerçevesinde yapılacak yatırım teşviklerinin 90 milyar TL'yi aşacağı ifade ediliyor.

Teşvik Belge Sayısı 639

Kasım ayı içerisinde sağlanan teşvik belgelerinin toplam sayısının 639 olduğu belirtilirken, söz konusu olan bu belgeleri enerji sektöründe ve madencilik sektörü için 115 adetinin düzenlendiği vurgulandı.

Yatırım teşvik belgesi verilen projelerin sabit yatırım tutarları hesaplandığında ise ortaya çıkan rakamın 77 milyon 25 bin TL'den oluştuğu belirtilirken, enerji sektörü ve madencilik sektöründeki yatırımlar adına verilmiş olan toplam da 115 belgenin 106 adetinin yeni yatırımlar için düzenlenmiş olduğu ifade edildi.

Yatırımlarda En Yüksek Tutar Akkuyu NGS'nin

Bahsi geçen sektörler kapsamında ki yatırımların içerisinde bulunan sabit yatırım tutarlarında en yüksek proje Akkuyu Nükleer Güç Santrali olurken, bu tutarı ikinci olarak 130 milyon 500 bin TL'yle 3S Kale Enerji Üretim'in Aydın'da gerçekleştirmiş olduğu 25 megavatlık jeotermal enerji santrali yatırımı izledi. Söz konusu yatırımı ise üçüncü olarak Alibeyres Rüzgar Enerji Üretim'in Balıkesir'de gerçekleştirdiği 30 megavatlık rüzgar enerji santrali 118 milyon 140 bin TL'yle takip etti.

Öte yandan bu yatırımların yapılmasıyla birlikte enerji sektöründe ve madencilik sektöründe 3 binden fazla kişiye istihdam sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.