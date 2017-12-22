TKDK'dan Yatırımcılara Hibe Müjdesi

TKDK Bursa İl Koordinatörü olarak görev yapan Ömer Berksun açıklamalarda bulunarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından kırmızı et, süt, yumurta üretimi sektörlerine ilişkin sunulacak projeler adına tam 164 milyon 706 bin euroluk destek bütçesinin ayrıldığını belirtti. Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilebilmesi adına verilmesi planlanan hibenin 87.2 milyon eurodan oluştuğunu belirten Berksun, bahsi geçen rakamın TL olarak göz önüne alındığında bir milyar 90 milyon TL olduğunu ifade etti.

Yatırımcılara Geri Ödemesiz Destek

Yatırımcılara uygun harcamalar karşılığında verilecek olan mali desteklerin kaynaklarının Avrupa Birliği ve Türkiye eş finansmanı doğrultusunda oluşturulan IPARD Programı fonundan oluştuğuna dikkatleri çeken Berksun, kamu kaynağı adıyla da anılan bahsi geçen destek tutarının geri ödemesiz şekilde yatırımcılara kullandırılacağını belirtti.

2013 senesinden bu yana TKDK'nın Bursa'da yedi çağrı ilanı yaptığını aktaran Berksun, bu ilanlar neticesinde ise 220 projenin tamamlandığını ve bu projelerin toplam yatırım tutarlarının 220 milyon TL'den oluştuğunu kaydetti. Bahsi geçen tutarın 150 milyon TL'den oluşan kısmının 81.9 milyon TL'sini hibe olarak kulandırıldığını belirten Berksun, bin 200 kişiyede istihdam sağlandığını dile getirdi.

Çağrı kapsamında desteklenecek yatırımlardan bahseden Berksun, bahsi geçen sektörlere ilişkin sunulması planlanan projelerin toplam yatırım tutarlarının uygun harcama kalemleri için 164 milyon eurodan fazla destek bütçesi ayrıldığını sözlerine ekledi.

Son Başvuru Tarihleri

Öte yandan çiftlik faaliyetlerinin geliştirilebilmesi ve iş geliştirme tedbiri projelerinin başvuru tarihleri olarak 12 Şubat ile 12 Mart arası belirtilirken, başvuruların online olarak alınacağı ifade edildi. Alınan online başvuru çıktısıyla beraberinde istenilen belgelerin kuruma teslim edileceği bildirilirken, başvuru sahiplerinin yapacağı başvurular hakkında kuruma ait resmi web sitesi üzerinden bilgilere ulaşabileceği aktarıldı.