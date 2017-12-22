TİSK: Türk-İş'in Asgari Ücret Talebi Uygun Değil
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TİSK: Türk-İş'in Asgari Ücret Talebi Uygun Değil


TİSK: Türk-İş'in Asgari Ücret Talebi Uygun Değil
TİSK: Türk-İş'in Asgari Ücret Talebi Uygun Değil Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-22 Saat: 17:41:59
Anasayfa Eko Gündem TİSK: Türk-İş'in Asgari Ücret Talebi Uygun Değil

TİSK Genel Sekreteri olarak görev yapan Akansel Koç, toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşçilerin, işverenlerin ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yapılan toplantının açılışı sırasında konuşma gerçekleştiren TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin belirlenebilmesi adına göz önünde bulundurulan enflasyonun yeterli olmadığını, enflasyonun yanında diğer unsurlarında dikkate alınması gerektiğini vurguladı. 

100 TL'lik Destek Maliyetin Yüzde 6 Azaltılması Demek

İşveren temsilcileri olarak 100 TL'lik desteğin 2018 senesinde de sürdürülmesi gerektiğine değinen Koç, söz konusu ücretin verilmesinin maliyetlerin yüzde 6'lık diliminin hafifletilmesi demek olduğunun altını çizdi. 2018 senesinde hedeflenmiş olan enflasyonun baz alınmasıyla çıkmaza girdiklerini belirten Koç, yapılacak son toplantı çerçevesinde gerekli olan düşünceleri aktaracaklarını iletti.

Basın mensuplarından birinin Türk-İş'in ücreti hakkında soru sorması üzerine, Türk-İş'in talep ettiği ücretin oldukça yüksek konumda bulunduğunu belirten Koç, yapılan teklifin asgari ücrette yüzde 35 oranında artış anlamına geldiğini vurguladı. Türkiye koşullarına göre bahsi geçen teklifin uygun bir rakam olmadığını aktaran Koç, işverenler olarak 2015 senesinden kalma sorunların hala giderilememiş olduğunu belirtti.

Yapılan konuşmalar sonrasında başlayan toplantıya basın mensupları alınmazken, yaklaşık olarak bir saat devam eden toplantı sonrasında Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder açıklamalarda bulundu. 

Net Rakam Son Toplantıda

Bugün gerçekleştirilen toplantı kapsamında işverenler tarafından iletilen talepleri ve Kalkınma Bakanlığı'nın yapmış olduğu analizlerin dinlendiğini dile getiren Önder, bakanlık adına bazı verilerin paylaşıldığını ekledi. Gelinen nokta göz önüne alındığında işçilerinde işverenlerinde taleplerinin dinlendiğini belirten Önder, kendilerinin ve her iki tarafın temsilcilerinin alınan talepleri değerlendireceğini ve ay sonu yapılacak son toplantıda net rakamın belirleneceğini sözlerine ekledi.

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