Yıldırım: 2018'de Hedef 46 Milyon Dolarlık Destek Büyüklüğü

Adnan Yıldırım, Tepekule Kongre Merkezi'nde yapılan toplantı kapsamında Türk Eximbank'ın kredi büyüklüğü baz alındığında ülke genelinde 9'uncu banka konumunda bulunduklarını dile getirdi.

İhracata yönelik kredilerin yüzde 46'lık dilimini Türk Eximbank'ın karşıladığını ifade eden Yıldırım, banka olarak İstanbul'da genel müdürlükte 635 personelle, diğer illerde bulunan toplam 11 şubeyle ve 5 irtibat bürosuyla hizmet sunduklarını dile getirdi. Türkiye ihracatının yüzde 25'lik diliminin finansmanını sağladıklarından bahseden Yıldırım, Türkiye'nin en büyük alacak sigortası şirketi olduklarını belirtti.

Diğer Bankalara Kıyasla En Uygun Kredi Türk Eximbank'ta

Krediler, sigortalar ve garantiyle birlikte bütün hizmetlerini tek çatı altında birleştirdiklerine değinen Yıldırım, Eximbank'ın sağlamış olduğu kredilerin diğer bankalara kıyasla daha uygun olduğunu aktardı. Türk Eximbank'ın döviz kredileri bazında yüzde 2.59 oranda, TL kredileri bazında ise 7 puanlık avantaj sağladıklarını belirten Yıldırım, banka olarak 2017 senesindeki hedeflerine oldukça yakınlaştıklarını kaydetti.

2018 senesinde ise toplam 46 milyar dolar değerinde destek büyüklüğüne ulaşmayı amaçladıklarından bahseden Yıldırım, bankanın bir yandan organizasyon yapısını dönüştürmek adına çalışmalar yaparken, diğer yandan ise bankayla geçmişi bulunan, güvenilirliği olan ve önceden tahsilat problemi yaşanmamış olan firmaların derecelendirilmesinin önünü açabilmek adına altyapı çalışmalarını bitirdiğini belirtti.

Türk Eximbank 2018 Hedefi

Haziran ayından bu zaman dilimine kadar firmaların teminat mektubunun dışındaki teminatlarla da kredi alabilmelerinin önünü açtıklarını dile getiren Yıldırım, son üç senelik zaman dilimi içerisinde kredi ve sigorta desteklerini yüzde 16 oranında arttırdıklarını ifade etti. Yıldırım ayrıca Türk Eximbank'ın 2018 senesine yönelik hedefinin ülke ihracatının minimum yüzde 27'sine destek sağlamak olduğunu bildirdi.