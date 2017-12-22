Bitcoin Neden Düşüyor?

2019 yılından bu yana faaliyeti devam eden kripto para Bitcoin, son günlerde düşüşe başladı. Herkes ise bu düşüşün sebebini merak ediyor.

Bitcoin ilk olarak 2008 yılında bir makalenin yayınlaması ile hayatımıza girdi. 2009 yılında ise faaliyete geçti. Bu kripto para birimi bu hafta ise büyük düşüş yaşıyor.

2017 yılının başından itibaren inanılmaz şekilde büyüyen Bitcoin, kısa süre içerisinde yirmi bin dolar seviyesini görmüştü. Kimi Bitcoin uzmanları bu kripto para biriminin 300 bin dolara kadar çıkabileceğini dahi söylemişti. Ancak Bitcoin son günlerde büyük düşüşler yaşamaya devam ediyor.

Uzmanlardan Açıklama Geldi!

Bitcoin en son yükseldiğinde yani geçen haftaki yükselmesinde on dokuz bin alı yüz altmış altı doları görmüştü. Ancak son birkaç gündür Bitcoin inanılmaz bir düşüş yaşıyor. Sadece bu gün içerisinde bu kripto para birimi tam yüzde 15’lik bir düşüş yaşadı. Şu saatlerde biraz toparlanmış gibi görünse de Bitcoin’in değeri iki yüz bin dolar seviyesine kadar indi.

Son yaşanan bir haftanın içerisinde Bitcoin’iin değer kaybı 7500 doları geçmiş durumda. Yüzdelik olarak hesaplandığında ise bu kripto para birimi geçtiğimiz haftaki en yüksek değerine göre %38 oranında değer kaybı yaşadı.

Bitcoin uzmanları konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu düşüşün sebebini fazla talebe karşılık yüksek arzın olmasına bağlıyor. Ayrıca uzmanlar, bu tarz bilinçsiz yatırımların çoğaldığının da altını çiziyor.

Bitcoin’indeki düşüşü açıklayan bir diğer neden ise B,tcoin’in Coinbase borsasında işlem görmesi. Bitcoin Coinbase borsasında işlem gördükten sonra düşmeye başladı ve uzmanlarca Coinbase, Bitcoin’in düşmesi için en büyük nedenlerden biri.