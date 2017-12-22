Dünya Devi Patent Satıyor!

Bir zamanlar en iyi telefon markası olan Nokia, şimdilerde oldukça düşüşte. Dokunmatik ve akıllı telefon pazarına bir türlü giremeyen ve başarısız üretimler gerçekleştiren Nokia, şimdilerde ise elindeki patentleri satışa sudu. Nokia bu satışlarla para kazanmaya çalışıyor.

Dünyanın en önemli telefon üreticilerinden olan şirket, diğer dünya devleri ile bir anlaşmaya vardı. Nokia, bu anlaşma ile teknolojisini satmaya başladı. Bu anlaşma kapsamında geçtiğimiz günlerde Apple, LG, Samsung ve Xiaomi gibi dünya liderleri ile masaya oturan firma, sektörün öncülerinden olan Huawei ile de masaya oturarak anlaşmaya imza atacak. Firmanın bu anlaşmaların ardından büyük kar sağlaması bekleniyor.

Dünya Deviyken Elde Ettiği Patentleri Satarak Ayakta Kalmayı Umut Ediyor!

Artık cep telefonu piyasasından adı silense de şirketin daha önceleri patentlerini aldığı özellikler müthiş paralar karşılığında satılıyor. Tüm bunlar ile birlikte, Nokia’nın bu hareketlerinin ardından borsa da Nokia değer kazandı. Firmanın hisseleri %2,7 oranında artış gösterdi. Söz konusu durum ile ilgili uzmanlar da bu hareket ile Nokia’nın pazardaki payının rekabetten yanı sıra patent gelirlerinden kaynaklandığını düşünüyor. Ayrıca bu durumla firmanın durumunu güçlendirdiği de ifade ediliyor.

Nokia, sadece Huawei markası ile yaptığı anlaşma neticesinde sadece bir yıl içinde yüz milyon Euroluk bir gelir sağlayacak. Firma daha önceleri teknoloji devi olan Apple ile yaptığı anlaşmasan da senede 250 milyon Euro kazanacak duruma gelmişti.

Daha önceleri telefon teknolojisinde dev olan Nokia, son zamanlarda elindeki patentleri satarak ayakta kalmaya çalışıyor. Firmanın elinde bulunan patenler ise donanımsal özellikleri yükseltmek, pil ömrünü uzatmak ve çekim gücünü arttırmak gibi teknolojik formüllerden oluşuyor.