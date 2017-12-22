Yatırımcıların Yeni Gözdesi Macaristan! Neden mi?
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Yatırımcıların Yeni Gözdesi Macaristan! Neden mi?


Yatırımcıların Yeni Gözdesi Macaristan! Neden mi?
Yatırımcıların Yeni Gözdesi Macaristan! Neden mi? Seda Polat - Tarih: 2017-12-22 Saat: 19:41:32
Anasayfa Yatırım Yatırımcıların Yeni Gözdesi Macaristan! Neden mi?

Yatırımcılar son günlerde Macaristan’a doğru yol alıyor. Macaristan Yatırım Teşvik Ajansı ise ülkelerine gelen yatırımcıları her aşamada destekliyor. Veri tabanından tedarikçi eğitimine kadar tüm alt yapıyı hizmete açtıklarını dile getiren Robert Esik, bu hizmetler neticesinde ülkelerine gelenlerin güveninin %100’e ulaşmış durumda olduğunu dile getirdi.

Yatırımcılar son günlerde Macaristan’a doğru yol alıyor. Macaristan Yatırım Teşvik Ajansı ise ülkelerine gelen yatırımcıları her aşamada destekliyor. Veri tabanından tedarikçi eğitimine kadar tüm alt yapıyı hizmete açtıklarını dile getiren Robert Esik, bu hizmetler neticesinde ülkelerine gelenlerin güveninin %100’e ulaşmış durumda olduğunu dile getirdi.

Esik, ülkelerine gelen yabancı yatırımcıların, sadece gelene kadar değil, geldikten sonra da yalnız bırakılmadığının altını çizdi. Yani yatırımcı sadece teşviklerle desteklenmiyor. Aynı zamanda üretime başlandıktan sonra da destek alıyor.

Yüzde Elli Hibe ya da Destek, Yüzde Seksen Vergi İndirimi!

Ülkenin Ticaret Bakanlığı altında faaliyet gösteren ve ulusal bir yatırım teşvik kurumu olan HIPA, iş birliklerinin üç unsura dayandığını söyledi. İlk olarak yatırımcı teşvik ettiklerini söyleyen Esik, ikinci sırada tedarikçi gelişimini gösterdi. Esik son olarak ise Macaristan’daki yatırım projeleri için finansal yardımcı arayışını bu iki unsura ekledi.

Projenin tamamlanmasının ardından da yatırımcılara hizmetlerinin sürdüğünü belirten Esik, geri bildirimlere açık olduklarını, yatırımcılar ile devlet arasında aracı hizmeti sunduklarını da belirtti.

Yeni yatırımcı çekmenin detaylarına da değinen Esik, yeni yatırımcıların ülkeye gelmesi için yeterli sayı ve nitelikte yerel tedarikçinin de bulunması gerektiğini belirtti.

HIPA’nın sadece yabancı yatırımcılara değil ülkedeki yatırımcılara destek verdiği de biliniyor.

Macaristan’ı yatırımcılara güzel gösteren bir başka neden ise devlet destekleri. Avrupa’nın tam merkezinde olan Macaristan, sanayi alt yapısının gelişmesi için dışarıdan gelen yatırımcılara teşvik musluğunu açıyor. Yatırım yapan yatırımcılara %50’ye kadar hibe ya da kredi teşvikinde bulunurken, vergide de %80 oranında indirim uyguluyor.

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