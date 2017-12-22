Hazine Müsteşarlığı’na Uzman Yardımcı Kadrosu!

Hazine Müsteşarlığı açıklamada bulundu. Kurum 16 yeni uzman yardımcısı alacağını bildirdi.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Hazine Müsteşarlığı’nda yeni görev alacak uzman yardımcılarının 3’ü maliye, 5’i iktisat, 1’i endüstri mühendisliği, 2’si matematik, 1’i inşaat mühendisliği, 2’si hukuk ve son 2 tanesi de istatistik mezunu olacak.

Adayların, her devlet memuriyetinde aranan şartları sağlaması gerekecek. Yani 657’nin 48. Maddesini her adayın taşıması gerekecek. Ayrıca 1 Ocak 2018 itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması da adaylar için aranan şartlardan biri.

Uzman Yardımcılığı Başvuru Tarihi 25 Aralık’ta!

ÖSYM’nin 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirdiği Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’ndan da kabul edilen dillerin en az birinden en az C düzeyinde puan almak gerekiyor.

ÖSYM’nin bu alım için 21-28 Mayıs tarihlerinde yapılan KPSS’de ilgili puan türünden en az 75 ve üzeri puan almış olması da gerekiyor.

Sınav iki aşamadan oluşacak. Öncelikle yazılı sınav yapılacak sonrasında ise sözlü sınava geçilecek.

Bu alanda tercih yapmak isteyen adaylar bu sınav için 25 Aralık ve 5 Ocak tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Başvurular ÖSYM’nin resmi sitesinden üye girişinin sağlandığı yerden gerçekleşecek.

Resmi Gazete’de tam açıklamaya yer veren ÖSYM, 21 Aralık ve 5 Ocak tarihleri arasında adayların bu alım için başvura bulunabileceğini söyledi. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir konu var ki; o da mezuniyetin hangi bölümden olduğu. İİBF’nin en çok bilinen 3 bölümünden sadece İktisat ve Maliye mezunları bu başvuruda bulunabilecek. Yani işletme mezunları ne yazık ki bu yerleştirmede tercih yapamayacak.