Meşhur Enişte Arabası Sınıfının En İyisi Seçildi!

Tofaş’ta üretilen ve buradan dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen model Fiat Doblo Cargo, Yılın Hafif Ticari Vanı seçildi. İngiltere’de her yıl gerçekleştirilen What Van? Ödülleri kapsamında, Fiat Doblo tam üst üste üç kez aynı ünvanı kazandı ve bu konu hakkında ki iddiasını ortaya koydu.

Bursa’da bulunan Tofaş fabrikasında üretilen bu araç, Fiat Professional Aile’sinden. Bu aileden olan Doblo Cargo, global anlamda oldukça başarılı bir hal almaya devam ediyor. Dünyanın en önde gelen ve ticari araçları tanıtan dergi What Wan tarafından düzenlenilen ve araçlar arasında rahatlıkla kıyaslama yaptıran dergi, bu organizasyonda Fiat Dobo Cargo tam üst üste yılın en hafif ticari vanı seçildi. Fiat Cargo’nun yanında bir diğer Fiat aracı olan Fiorino Cargo da küçük ticari van kategorisinde değerlendirildi ve bu değerlendirilme sonucunda ise yüksek derecede önerilir övgüsüne sahip oldu.

Fiat Doblo Cargo mu, Fiat Doblo Fiorino mu?

Jüri karşısında oylanan bu araçlar, sınıflarının en iyisi seçilerek tüm rakiplerini geride bırakmayı başardı. Fiat Doblo Cargo’yu bu jürinin en iyi seçme nedenleri de belli. Cargo, modüler yapısı, yükleme kapasitesi, ekonomik kullanım maliyeti ve konfor seviyesi ile rakiplerine göre çok daha iyi olduğunu kanıtladı.

Fiat Fiorino’nun Cargo modelinin ise seçilme nedenleri, 2800 litreye kadar çıkabilen yük hacmi. Bu hacim ile hem kullanıcılarının işlerini kolaylaştıran Fiorino, hem de ticari aracın sağlamlık ve kapasitesini bir otomobilin rahatlığı ile birleştirmeyi başarıyor.

Enişte arabası olarak halk arasında tanınan Doblo, daha uzun yıllar en kullanışlı araç olarak piyasasında kalacağa benziyor.