Narenciye Üreticileri 2018 Senesi İçinde İhracat Desteği Bekliyor

Narenciyenin en çok üretildiği yer olan Adananın Çukurova ilçesinde bu sene rekoltenin oldukça iyi olduğunu ifade eden sektör temsilcileri, ihracat pazarı yönünden hassas dönemler geçiren DFİF'in açıklanma yapmasını bekliyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Ekim ayında Adana seyahati esnasında narenciye ihracatına bu sene DFİF kaynaklı destek sağlanacağını belirttiğini anımsatan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, önceki haftalarda ihracatçılarla temas kuran Bakan Nihat Zeybekci'nin sezon sonuna az kaldığını ve bu desteğin bu sezon sağlanmayacağı yönündeki açıklamalarının sektörde negatif etki oluşturduğunu dile getirdi.

Yapılan Açıklamalar Üretici Fiyatlarını Düşürecek

Bakan Zeybekci'ye konuya ilişkin yazı gönderdiklerini belirten Doğru, narenciye ihracatının Çukurova’da oluşturduğu vasıfsız işçi istihdamına ek olarak senelik 1 milyar dolar civarında ihracat geliriyle de ciddi bir sektör olduğuna dikkat çekti. Seneler boyunca her sene Devlet Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı verilen ihracat desteğinin narenciye sektörünün gelişmesine güzel katkılar sağladığına işaret eden Doğru, 2018 senesine girmeden önce ihracatın en hızlı olduğu süreçte, bu desteğin bu sene verilmeyeceğinin açıklanmasının, alım sözleşmelerinin iptal edilmesine ve üretici fiyatlarının azalmasıyla üreticimize fatura edilecek ve narenciye üreticisine olumsuz yansıyacağını bildirdi.

Tümünün 2018 senesinde devlete olan borçların mahsup edilmesi yoluyla ödendiği narenciye DFİF kaynaklı ihracat desteğinin bu sene de açıklanmasını bekleyen narenciye üreticileri, narenciye için 2015 senesinde ton başına 150 lira destek verilirken, 2016 senesinde bu desteklerin tutarının ton başına 120 liraya düştüğünü belirtti.