ABD’de Harcama Verileri Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi
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ABD’de Harcama Verileri Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi


ABD’de Harcama Verileri Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi
ABD’de Harcama Verileri Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-22 Saat: 22:53:36
Anasayfa Eko Gündem ABD’de Harcama Verileri Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi

ABD Ticaret Bakanlığı'nın elde ettiği veriler dahilinde yeni konut satışları Kasım ayında yüzde 17.5 oranında artarak senelik bazda 733 bine ulaştı.

Bu satış rakamları Temmuz 2007 senesinden bu yana görülen en büyük artış olarak tespit edildi. Beklentiler ise yeni konut satışlarında yüzde 4.4 oranında düşüş olacağı yönündeydi. Ortalama satış fiyatları senelik bazda yüzde 1.2 oranında yükselerek 318.700 dolara ulaştı. Batı ve Güney bölgelerde 2007 senesinden bu yana en hızlı artışlar gözlemlendi. Güçlü talep ve düşük mortgage maliyetleri sektöre destek olmayı sürdürüyor.

ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Aralık tarihi itibarıyla nihai 95.9 değerini aldı. Beklentiler ise 97.2 oranındaydı. Cari koşullar endeksi  115.9 seviyesinden 113.8'e düştü. Beklentiler endeksi 84.6 seviyesinden 84.3 seviyesine geriledi. 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 2.8 oranından yüzde 2.7'ye düştü.

Tüketici Harcamaları Arttı

ABD'de Kasım ayında tüketici harcamaları beklentilerin üstünde artış gösterdi. Ticaret Bakanlığı'nın verileri dahilinde kişisel gelirler yüzde 0.3 oranında, harcamalar ise yüzde 0.6 oranında arttı. Beklenti gelirlerin yüzde 0.4 oranında, harcamaların yüzde 0.5 oranında artması yönündeydi. Fed'in favori enflasyon göstergesi olan PCE fiyat endeksi aylık yüzde 0.1 beklenirken yüzde 0.2 oranında arttı, senelik bazda Ekim ayındaki yüzde 1.6’lık seviyesinden yüzde 1.8'e çıktı. Senelik yükselmenin Mart ayından bu yana en yüksek seviyesinde olduğu belirlendi. Çekirdek PCE Endeksi ise aylık bazda beklentiler doğrultusunda yüzde 0.1 oranında yükselirken senelik bazda yüzde 1.4 seviyesinden yüzde 1.5'e çıktı.  Endeks bu sayede Fed'in yüzde 2 oranındaki hedefinin aşağısında seyretmeye devam etti. Buna ek olarak Ekim ayı kişisel harcamalar verisi yüzde 0.3 oranından yüzde 0.2 olarak güncellendi. Beklentilerden daha iyi gelen harcamalar verisinin ABD'nin bu çeyrek büyümesi üzerinde olumlu etki göstereceği ifade edildi.

Tüketici Güven Endeksi ABD Tüketici Harcamaları Konut Satışları PCE Endeksi
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