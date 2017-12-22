Yurt Dışındaki Türk Şirketlerine Eximbank Tarafından Destek Sağlanacak

Türk işletmelerin Senegal’de havalimanları, kongre ve kültür merkezleri, oteller, lojistik merkezleri ve pazar yerler gibi milyar dolar değerinde işler yaptıklarını gözlemlediğini anlatan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, iki ülke için yaptığı seyahatler adına muhabirlere değerlendirme yaptı. Zeybekci, 20 Aralık tarihinde Moritanya’nın başkenti Nuakşot’ta, Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, Başbakan Yahya Veled Hademin, Ticaret Sanayi ve Turizm Bakanı Naha Mint Hamdi Ould Mouknass dahil çoğu bakanla ikili ilişkiler hakkında görüştüğünü belirtti.

Yaptığı görüşmelerde iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması, yatırımların karşılıklı korunması ve çifte vergilendirmeye engel olunması yönünde anlaşmalar gibi birçok konudan bahsedildiğine işaret eden Zeybekci, buna ek olarak Moritanya’daki Türk balıkçılarının yaşadıkları problemler hakkında resmi makamlarla görüştüklerini bildirdi.

Seyahatinden sonra Senegal'in başkenti Dakar’a gittiğini anımsatan Nihat Zeybekci, Moritanya’da bulunan Türk şirketlerin Eximbank aracılığıyla desteklemeye devam edileceğini belirtti. Türk şirketlerin Senegal’de izlediği bazı projelere dair görüşmeler yaptığına değinen Zeybekci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2013 senesinde belirttiği 250 milyon dolarlık ticaret hacminin bu sene geçildiğini belirtti. Zeybekci, Senegal ile ticaret hedeflerinin 2020 senesine kadar 1 milyar dolar getiri sağlamak olduğunu belirtti.

Hedef Enflasyonu Tek Haneye Düşürmek

Türkiye’nin enflasyona dair beklediği başarıyı göstermemesine karşın dünya ülkeleri arasında büyümede en yüksek performansı gösterdiğine işaret eden Ekonomi Bakanı Zeybekci, dünya üzerinde ham madde ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın, TL'nin değerinde son bir sene içisinde yaşanan hareketliliğin bu duruma etki ettiğini anlattı. Buna ek olarak mevsimsel değişikliklerin sebep olduğu bazı olağanüstü hallerin gıda ve sebze meyve fiyatlarında artışa neden olduğunu belirten Zeybekci, enflasyon ile mücadelede istenen başarının bu unsurlardan ötürü sağlanamadığını aktardı. Zeybekci, hedeflerinin enflasyonu 2018 senesinde tek haneli rakamlarda tutmak olduğunu vurguladı.