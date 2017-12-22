2018 Senesinde Esnaf Ve Sanatkarlara Yeni Destekler Geliyor!
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2018 Senesinde Esnaf Ve Sanatkarlara Yeni Destekler Geliyor!


2018 Senesinde Esnaf Ve Sanatkarlara Yeni Destekler Geliyor!
2018 Senesinde Esnaf Ve Sanatkarlara Yeni Destekler Geliyor! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-22 Saat: 23:22:38
Anasayfa Eko Gündem 2018 Senesinde Esnaf Ve Sanatkarlara Yeni Destekler Geliyor!

Daha fazla üretici, esnaf ve sanatkarın uygun şartlarda kredi faiz desteğinden faydalanmasına yönelik yeni bazı düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Şimşek, bu desteklere dair kararname taslaklarının Başbakanlığa gönderildiğini bildirdi.

Esnaf ve sanatkarlara destek sağlanması için Hazine tarafından ciddi çalışmalar yapıldığına işaret eden Şimşek, geçmiş dönemlerde Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun şartlara karşılanması için düşük faizli kredi kullandırıldığını anımsattı. Şimşek, esnaf ve sanatkarların finansman kaynağı bulduğunda faizin tümünün ya da bir kısmının destek amacıyla Hazine tarafından ödendiğini vurguladı.

Hazine Ödenekleri Ayırdı

2018 senesinde de sağlanan bu desteklerin artarak devam etmesi yönünde çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Şimşek, bu çalışmalar kapsamında 2018 senesinde bütçede bahsedilen destek programı için 1.5 milyar lira tutarında ödenek tahsis edildiğini bildirdi. Şimşek, banka tarafından kullandırılacak toplam kredi bakiyesinin yüzde 20 oranında yükseltilerek 28.8 milyar liralık hacme ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti.

Düşük faizli kredi uygulamasına ek olarak, 2015 senesinden bu yana devam eden ve kaybolmaya yüz tutmuş meslek dallarında faaliyet gösteren esnaf, usta girişimci ve genç girişimci esnaflara sıfır faizli kredi kullandırılmasına devam edileceğini belirten Şimşek, 2018 senesinde yürürlüğe girecek kararname sonucunda girişimci-usta faizsiz kredi desteği'nin en az 3 sene olan ustalık belgesi şartını 1 sene olarak revize ettiklerini bildirdi. Deprem, heyelan, sel afetlerine ve/veya terör olayları sonucunda mağdur duruma düşen esnaf ve sanatkarlar ise “KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı” kapsamında KOSGEB destekli kredilerden faydalanacaklarını belirten Şimşek, esnaf ve sanatkarların kararname dahilinde kredi kullanabilmeleri hakkında istisnalar getirdiklerini ifade etti. Şimşek, bu sayede konuyla alakalı kararnamenin kapsamının genişletildiğini ve daha çok esnaf- sanatkara ulaşılmasının hedeflendiğini aktardı.

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