Vestel Koreli Beyaz Eşya Devine İkinci Teklifi Götürdü
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Vestel Koreli Beyaz Eşya Devine İkinci Teklifi Götürdü


Vestel Koreli Beyaz Eşya Devine İkinci Teklifi Götürdü
Vestel Koreli Beyaz Eşya Devine İkinci Teklifi Götürdü Hatice Demir - Tarih: 2017-12-23 Saat: 08:03:05
Anasayfa Eko Gündem Vestel Koreli Beyaz Eşya Devine İkinci Teklifi Götürdü

Vestel Güney Koreli ünlü beyaz eşya üreticisi Dongbu Deawoo’ya satın alım için ikinci defa teklif götürdü.

Ülkemizin önemli beyaz eşya üreticileri arasında yer alan Vestel uluslararası pazarda büyümesini hızlandırmak amacı ile satın alma çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Toshiba markasının televizyon ünitesini satın almak için yüksek teklifler sunan Vestel’in bu çabaları boşa çıkmış ve farklı bir firma bu bölümü satın almıştı. Vestel şimdi de Güney Koreli ünlü beyaz eşya üreticisi Dongbu Daewoo’yu satın almak istiyor.

Ekim Ayından Beri Satın Alma Çalışmaları Devam Ediyor

Vestel Beyaz Eşya'nın ana hissedarı Vestel Elektronik tarafından Kamu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamaya göre, Dongbu Daewoo'ya Vestel’in yanı sıra teklif veren diğer şirketler ile birlikte değerlendirmelerin devam ettiği, hangi şirketin alacağına satıcılar ile teklif verenler arasında gerçekleşecek pazarlıkların ardından netlik kazanacağı ifade edildi. Vestel yetkilileri ilk olarak Ekim ayı başında Dongbu Daewoo Electronics Corporation'ın paylarının tümünün satın alınması konusunda adım attıklarını belirtmişti.

Vestel Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Firmalarından Biri

Ülke içerisindeki yatırımları ile de çok hızlı büyüyen bir firma olan Vestel grubu Türkiye’de yatırım alanındaki çalışmalarını elektrikli otomobil için de kullanılabilecek batarya grubuna yönlendirmiş durumda. Ülkemizin yerli ve milli otomobili için 5 babayiğit arasında da yer alan firmanın elektrikli olarak üretilmesi planlanan yerli otomobilin pil düzeneğini imal etmesi bekleniyor. Vestel yurt dışı yatırımlarında ise dünyanın önde gelen firmalarını satın almak için teklifler vermeye devam ediyor.

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