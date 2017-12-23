Türkiye’nin İlk Özel Rakı Fabrikası Borcundan Dolayı Satılıyor
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Türkiye’nin İlk Özel Rakı Fabrikası Borcundan Dolayı Satılıyor


Türkiye’nin İlk Özel Rakı Fabrikası Borcundan Dolayı Satılıyor
Türkiye’nin İlk Özel Rakı Fabrikası Borcundan Dolayı Satılıyor Hatice Demir - Tarih: 2017-12-23 Saat: 08:30:47
Anasayfa Eko Gündem Türkiye’nin İlk Özel Rakı Fabrikası Borcundan Dolayı Satılıyor

15 yıl önce rakıda tekelin kaldırılmasının ardından kurulan rakı fabrikası borçları nedeni ile 7 Mart’ta açık artırma ile satılacak.

Ülkemizde rakı üretimine uygulanan tekel 2002 yılında kaldırılmış, uygulamanın hayata geçmesi ile birlikte İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş 565 ortağı ile birlikte bir şirket kurarak rakı üretimi için gerekli çalışmalara başlamıştı. İzmir’in Menderes ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde satın alınan arazide üretim için 19 Mayıs 2003 tarihinde yapılan temel atma töreninin ardından yayılan haber ilgi ile karşılandı.

15 Milyon Litre Yıllık Üretim Kapasitesi

2004 yılında 5 milyon litre yıllık üretim kapasitesi ile hayata geçen fabrika gördüğü ilginin ardından kapasitesini 15 milyon litreye kadar yükseltti. Ancak beklenen sonuç elde edilemeyince fabrikanın üretimleri durdu. Ekrem Demirtaş 2016 başında şirketteki yönetim kurulu başkanlığını oğlu Egemen Demirtaş’a devrettikten sonra sahip olduğu hisseleri de satarak ayrıldı. Bu tarihte şirketin devlete olan borcunun 100 milyon liranın üzerinde olduğu öne sürülüyor.

Açık Artırma İle Satışı Yapılacak

Maliye Bakanlığı Menderes Vergi Dairesi tarafından açılan ilana göre 15 yıllık geçmişe sahip fabrikanın 42 milyon 500 bin lira fiyat ile satışına başlanacak. 7 mart tarihinde gerçekleştirilecek açık artırmaya 21 bin 158 metrekare genişliğindeki arsa üzerinde yer alan bahçeli fabrika ve üretim makineleri de dahil olacak. Konu ile ilgili Ekrem Demirtaş’a yöneltilen soruları Demirtaş, hisseleri devrettiği gerekçesi ile cevaplamaktan kaçındı. 

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