Avrupa Otomotiv Pazarı 2017 Yılında Yüzde 4 Büyüdü
Advert Advert Advert


Avrupa Otomotiv Pazarı 2017 Yılında Yüzde 4 Büyüdü


Avrupa Otomotiv Pazarı 2017 Yılında Yüzde 4 Büyüdü
Avrupa Otomotiv Pazarı 2017 Yılında Yüzde 4 Büyüdü Hatice Demir - Tarih: 2017-12-23 Saat: 08:56:27
Anasayfa Eko Gündem Avrupa Otomotiv Pazarı 2017 Yılında Yüzde 4 Büyüdü

Avrupa otomotiv pazarı 2017 yılının ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 büyüme gerçekleştirdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verileri üzerinden hazırlanmakta olan 2017 yılı kasım ayı "Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi Raporu" yayınlandı. Yayınlanan rapora göre Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri toplamında gerçekleşen otomotiv satışları bu yılın ilk 11 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 16 milyon 766 bin 259’a yükseldi. Geçtiğimiz yıl bu dönemde toplam satışı gerçekleşen otomobil sayısı 16 milyon 124 bin 889 olmuştu.

Gelişmekte Olan Ülkelerde Satışlar Daha Hızlı

Yapılan analizlere göre gelişmekte olan ülkelerdeki otomobil satışları gelişmiş ülkelere oranla daha hızlı. Buna göre satışlarını en çok artıran ülkeler arasında Bulgaristan toplam yüzde 23,1 artış ile ilk sırada yer alırken Litvanya yüzde 22,8 artış ile ikinci, Hırvatistan ise yüzde 18,5 artış ile üçüncü sırada yer aldı. Diğer taraftan İrlanda’da otomobil satışları yüzde 11 oranında azalırken, İngiltere’de ise yüzde 5 azalma gerçekleşti.

Kasım Ayında Azalma Gerçekleşti

Kasımı ayı otomotiv pazarı açısından geçtiğimiz yıla oranla daha hareketli oldu. Bu ayda Avrupa genelinde yaşanan toplam otomotiv satışı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,3 artarak 1 milyon 47 bin 990 adede ulaştı.

Türkiye 2017 yılının ilk 11 ayında gerçekleştirdiği otomotiv satışlarında yüzde 2,7 azalma yaşadı. Bu sonuçlar ile Avrupa otomotiv satış sıralamasında ise altıncı ülke konumuna geriledi. 

Otomotiv Distribütörleri Derneği otomotiv pazarı
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek