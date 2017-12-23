Avrupa Otomotiv Pazarı 2017 Yılında Yüzde 4 Büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verileri üzerinden hazırlanmakta olan 2017 yılı kasım ayı "Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi Raporu" yayınlandı. Yayınlanan rapora göre Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri toplamında gerçekleşen otomotiv satışları bu yılın ilk 11 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 16 milyon 766 bin 259’a yükseldi. Geçtiğimiz yıl bu dönemde toplam satışı gerçekleşen otomobil sayısı 16 milyon 124 bin 889 olmuştu.

Gelişmekte Olan Ülkelerde Satışlar Daha Hızlı

Yapılan analizlere göre gelişmekte olan ülkelerdeki otomobil satışları gelişmiş ülkelere oranla daha hızlı. Buna göre satışlarını en çok artıran ülkeler arasında Bulgaristan toplam yüzde 23,1 artış ile ilk sırada yer alırken Litvanya yüzde 22,8 artış ile ikinci, Hırvatistan ise yüzde 18,5 artış ile üçüncü sırada yer aldı. Diğer taraftan İrlanda’da otomobil satışları yüzde 11 oranında azalırken, İngiltere’de ise yüzde 5 azalma gerçekleşti.

Kasım Ayında Azalma Gerçekleşti

Kasımı ayı otomotiv pazarı açısından geçtiğimiz yıla oranla daha hareketli oldu. Bu ayda Avrupa genelinde yaşanan toplam otomotiv satışı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,3 artarak 1 milyon 47 bin 990 adede ulaştı.

Türkiye 2017 yılının ilk 11 ayında gerçekleştirdiği otomotiv satışlarında yüzde 2,7 azalma yaşadı. Bu sonuçlar ile Avrupa otomotiv satış sıralamasında ise altıncı ülke konumuna geriledi.