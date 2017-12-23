Yabancı Ekonomistler 2018 Yılında Güçlü Büyüme Yaşanmasını Bekliyor

Berenberg firmasının ABD ve Asya Başekonomisti Mickey Levy tarafından yapılan açıklamada 2018 yılında dünya genelinde sağlıklı bir büyüme yaşanacağı belirtildi. 2017’den daha iyi rakamlara ulaşılacağını ifade eden Levy, her geçen yılın küresel ticaret konusunda daha güçlü adımlar atılmasını sağladığını ifade ederek ABD’de gerçekleşen vergi reformunun ardından büyüme rakamlarının yüzde 3’ü geçebileceği ve enflasyon ve ücretlerdeki artışın ise ılımlı olacağı açıklandı.

Avrupa Ekonomisi Potansiyelin Üzerinde Büyüyebilir

Levy Avrupa ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde de pozitif bir görünüm çizdi. Güçlü tüketim ve iç talebi ile Avrupa’nın 2018 yılında potansiyelinin üzerinde büyüyeceğini ifade eden Levy bu olumlu senaryoda sadece İngiltere’nin Brexit nedeni ile daralmalara maruz kalabileceğini açıkladı. İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılma kararının ardından ülke ekonomisinde küçülmenin oldukça normal olduğunu açıklayan ünlü ekonomist güçlü bir ekonomik alt yapıya sahip olan bu ülkenin kısa sürede bu sorunu aşarak yeniden toparlamaya başlayacağının da altını çizdi.

Gelişmekte Olan Ülkeler Sağlam Bir Yapıya Kavuşacak

2018 yılının olumlu çizgisinin en çok gelişmekte olan ülkelere yansıyacağını sözlerine ekleyen Levy, atılacak düzgün adımlar ve uluslararası ticaret anlaşmaları ile bu ülkelerin fırsat elde edebileceklerini belirtti.

Amerikan Merkez Bankası Küresel Büyümeyi Destekleyecek

Konu ile ilgili yorum yapan bir başka isim olan RBC Ekonomik Araştırmalar Yardımcı Başekonomisti Paul Ferley ise 2018 yılında küresel anlamda büyümenin güçlü olacağını ifade ederek bu alanda özellikle Fed’in yeni başkanının da mevcut ekonomi politikasını destekleyeceğini belirtmesinin önemli bir gösterge olduğunun altını çizdi. Fed tarafından 2018 yılında her çeyrekte faiz artışı gerçekleştirilmesini beklediklerini ifade eden Ferley, 2018 yılı sonunda faiz oranlarının yüzde 2,5 seviyesinde olmasını beklediklerini vurguladı.