Apple’a Eski iPhone Modellerini Yavaşlatması Nedeniyle Dava Açıldı

Apple marka telefon kullanıcıları açısından son günlerde gerçekleşen açıklamalar önemli sonuçların ortaya çıkmasına neden oldu. Apple eski iPhone modellerinde cihazların kullanım ömrünü uzatmak ve pillerinin daha kısa sürede bitmemesini sağlamak amacı ile cihazları güncellemeler ile yavaşlattıklarını kabul etti. Kullanıcılar ise kendilerinden habersiz yapılan bu işleme karşı dava açmaya başladı.

Apple tarafından yapılan açıklamada yapılan güncellemelerin telefonların daha uzun süre kullanılabilmesini amaçladığı belirtilmişti. Ancak eski model iPhone kullanıcıları Apple tarafından gerçekleştirilen bu uygulamanın insanların bir üst modele geçmesini sağlamak amacı ile yapıldığını düşünüyor. Bu nedenle ekonomik kayba uğradıkları gerekçesi ile Apple aleyhine üç ayrı eyalette dava açan kullanıcıların en önemli gerekçesi ise bu müdahaleye hiçbir zaman ve hiçbir şekilde izin vermedikleri oldu.

Tazminat Talebinde Bulundular

Amerika Hukuk Sisteminde tazminat davaları önemli bir yer kaplıyor. Ürün kullanıcıları yaşadıkları memnuniyetsizlikleri kolaylıkla davaya dökebiliyor ve bundan dolayı önemli rakamlarda tazminat kazananlarının sayısı da bir hayli fazla. iPhone sahipleri açısından da yapılan bu bilinçli yavaşlatma kullanıcıların ekonomik anlamda kayba uğramasına neden olduğu için Apple kendilerine tazminat ödemesi gerçekleştirmeli. Konu ile ilgili Stefan Boganovich ve Dakota Speas tarafından California eyaletinde açılan davada gerçekleştirilen bu müdahaleye kendilerinin izin vermemiş olduklarını belirten kullanıcılar kendilerinin telefonları üzerindeki hakimiyetlerinin kısıtlanmış olduğunu, gereğince telefonlarını kullanamadıklarını ve cihazlarının değerinin düştüğünü gerekçe göstererek Apple’dan tazminat talebinde bulundular. Mahkemenin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor. Mahkemeden tazminat doğrultusunda bir karar çıkarsa binlerce kişinin benzer dava açması bekleniyor.