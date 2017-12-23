Trump Ülkenin Vergi Sistemini Değiştiren Yasayı Onayladı
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Trump Ülkenin Vergi Sistemini Değiştiren Yasayı Onayladı


Trump Ülkenin Vergi Sistemini Değiştiren Yasayı Onayladı
Trump Ülkenin Vergi Sistemini Değiştiren Yasayı Onayladı Hatice Demir - Tarih: 2017-12-23 Saat: 09:51:15
Anasayfa Eko Gündem Trump Ülkenin Vergi Sistemini Değiştiren Yasayı Onayladı

Başkan Trump Amerika’nın son 30 yılı süresince ülkenin vergi sisteminde en büyük değişikliği yapacak yasayı onayladı.

ABD Başkanı Donald Trump başkan adaylığı sırasında da sık sık üstünde durduğu vergi yasaları ile ilgili değişikliği sonunda onayladı. 1,5 trilyon dolar değerindeki vergi indirimleri Trump’ın dün attığı imza ile yasalaştı ve Başkanlığının ardından Trump ilk büyük zaferini elde etmiş oldu.

Oval Ofiste düzenlenen törende hafta içerisinde Kongrede kabul edilen Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasasını imzalayan Trump bu yasa ile 1980’li yıllardan bu yana gerçekleştirilen en büyük değişikliklerin sağlandığını belirtti. Vergi paketinin içeriğindeki vergi indirimlerinin sadece zenginlere ve şirketlere yarar sağlayacağını belirten Demokrat Partililer ise konunun seçmenler tarafından anlaşılmasının ardından Trump’a olan desteğin ciddi oranda azalacağını ifade ediyor.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Düşürüldü

Gerçekleştirilen düzenleme ile kurumlar vergisi oranının 2018 yılından itibaren yüzde 35’ten yüzde 21’e indirilmesi öngörülüyor. Yasa kapsamında gelir vergisi oranlarında da indirime gidildi. Yaklaşık 3 puan değerinde yapılan bu indirimlerin ABD’ye önümüzdeki 10 yıldaki toplam maliyetinin ise 1,5 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Zorunlu Sağlık Sigortası Kaldırılıyor

Önceki Başkan Barack Obama tarafından getirilen zorunlu sağlık sigortası sistemi de bu yasa ile kaldırılmış olacak. Bu kapsamda 2019 yılından itibaren sağlık sigortaları yeniden isteğe bağlı olarak düzenlenecek. Konu ile ilgili açıklamada bulunan uzmanlar sağlık sigortalarının iptal olması durumunda sağlık maliyetlerinin mevcut rakamlara kıyasla en az yüzde 10 yükseleceğini ve sigortasız kişi sayısının kısa bir süre içerisinde 13 milyon artacağını belirtmişti.

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