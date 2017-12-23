Geyre Vakfı Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Ev sahipliğini Geyre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un yaptığı gecede; 1991 yılından bu yana Afrodisias Antik Kentinin kazı çalışmalarını yürüten Kazı Heyeti Başkanı Prof. Bert Smith de bir konuşma yaparak Antik Kent için planlanan yeni projeleri anlattı. Gece Elif Çağlar ve orkestrasının sahne performansı ile devam etti.

Usta fotoğrafçı Ara Güler’in katkılarıyla 1958 yılında gündeme gelen ve 1961 yılında Prof. Dr. Kenan Erim’in başkanlığında kazılmaya başlanan Afrodisias Antik Kenti, 2017 yılında Geyre Vakfının desteklediği çalışmalar sonrasında Unesco Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne de girdi. Kuruluşundan bu yana Afrodisias için sağladığı kaynaklar 15 milyon dolara ulaşan vakıf, uzun yıllardır Afrodisias’ın dünya kamuoyunda tanınması ve Afrodisias’taki eserlerin teşhirine imkân veren Sevgi Gönül Salonu gibi mekânlar yaratmak için faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Geyre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, vakfın 30. kuruluş yıldönümü gecesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Afrodisias, heykel okulu, stadyumu, tiyatrosu, Tetrapylon ve Sebasteion Tapınağı gibi anıtsal yapıları, yakın çevresindeki mermer ocakları, gelişmiş şehir yapısıyla fevkalade bir Roma Şehri. Geyre Vakfı olarak 30 yıldır Anadolu ve dünya kültür mirasının en önemli kentlerinden birisi olan Afrodisias’ı ve Afrodisias kazılarını desteklemekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Başta rahmetli Sevgi Gönül olmak üzere, Afrodisias’a gönül veren, kazıları destekleyen ve ilgili projelerin gerçekleşmesi için emek harcamış olan herkese şükranlarımı sunmak isterim. Hayatta olmayanları minnet ve rahmetle anıyorum!”