23.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler

Yıl sonuna yaklaşıldıkça döviz kurlarında yön aşağı çevrildi. Dolardaki düşüşün devam etmesi durumunda Merkez Bankasının yıl sonu tahmini olan 3,86’nın da altında bir rakam ile yeni yıla başlangıç yapılacak gibi görünüyor.

Doların düşüşündeki en önemli etmenlerden birisi olarak ABD Kongresinde hafta içerisinde kabul edilen ve Başkan Donald Trump tarafından onaylanan vergi sistemi ve istihdam yasası gösteriliyor. ABD merkezli firmaların ödedikleri kurumlar vergisinin yüzde 35’ten yüzde 21’e düşürülmesi birçok yatırımcı için kendi ülkelerinde yatırım yapmayı daha cazip hale getirdi. Bu nedenle gelişmekte olan ülkeleri terk eden yatırımcılar paralarını ABD’ye götürme kararı aldı. Trump’ın bu politikası aynı zamanda faizlerde yapılan artış ile desteklenince ABD yatırımcılar açısından önemli bir liman haline geldi.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,8184’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,8054 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dolara paralel olarak yatay seyrine devam eden Euro dün 4,5409 liradan kapanmıştı. Euro kuru bugün güne 4,5139’dan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Dolardaki ve Euro’da yaşanan eş zamanlı seyir paritenin 1,1862 seviyesine gelmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin’de yaşanan düşüş kullanıcıları ciddi oranda korkuttu. 12 bin dolar seviyesine kadar inen sanal para birimi toparlanarak 14.239 dolardan alıcı bulmaya başladı.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın serbest piyasada güne 156,08 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın güne 249,62 liradan başladı.