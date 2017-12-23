Kapalıçarşı Esnafı Kirasını Lirayla Ödemeye Başladı! Döviz ve Altın Baskısından Kurtuldu

Kapalıçarşı esnafının en büyük sıkıntılarından olan döviz ve altınla yapılan kira ödemeleri yerini liraya bırakmaya başladı. Kapalıçarşı Esnafları Derneği Başkan Yardımcısı tarafından yapılan açıklama, Kapalıçarşı esnafına derin bir nefes aldırdı. Güreli kiraların en kısa sürede düşeceğini müjdeledi.

Kapalıçarşı Esnafı Liraya Dönüyor

Kapalıçarşı’da dükkan kiralarının dövizle veya altınla yapılma geleneği, yükselen fiyatlarla birlikte esnafı zorlamaya başlamıştı. Geçen yıl konuyla ilgili bir uyarı yapan Cumhurbaşkanı dükkan sahiplerine seslenmiş, kiraların lira bazlı alınmasını istemişti. Buna rağmen dükkan sahipleri kiraları aynı şekilde almayı sürdürmüş, kiracılar tek tek dükkanlarına kilit vurmaya başlamıştı. Yapılan açıklamalara göre Kapalıçarşı’da toplamda 3.600 dükkanın olduğu belirtilmiş, esnafın bin kadarının çarşıdan ayrıldığı kaydedilmişti.

Kapalıçarşı Esnafları Derneği Başkan Yardımcısı konuyla ilgili değerlendirme yaparak ana caddede yer alan dükkanların kiralarının kısmen arttığını, fakat bu dükkanlar dışındakilerde kira bedellerinin yükselmediğini ifade etti. Kira artışlarının döviz ve altın fiyatları nedeniyle yükseldiğinin altını çizerek, ödemelerin özellikle son zamanlarda TL bazlı yapıldığına dikkat çekti. Uygulamanın devam etmesi halinde kiraların çok kısa bir sürede normal seviyeye ineceğini aktaran Güreli, kapısına kilit vurulan dükkanlarında açılacağına vurgu yaptı.

Dernek başkan yardımcısı Kapalıçarşı esnafının yıllık bazda 5 kilogramlık altın değerindeki tutar kira için harcadığını, bu nedenle zor zamanlar geçirdiğini dile getirdi. Altınla dükkan kirası ödeme geleneğinin Osmanlı’ya uzadığını söyleyerek, “Altın üzerinden yapılan kiraların senelik miktarı 700 ile 800 gram arasında olması gerekirken, esnafımız 5 kilogramlık tutarı kiralara yatırdı. Yüksek kiralar satış fiyatlarına da olumsuz yansıdı. Kapalıçarşı’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler fiyatlara tepki vererek, alışveriş yapmaktan kaçıncı. Buda ticaret durma noktasına getirdi” dedi.