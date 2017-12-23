Google’da Yaprak Dökümü!

Google’ın ana şirketi olarak faaliyet gösteren Alphabet’te yaşanan gelişmeler dikkatlerin şirkete çevrilmesine neden oldu. Ana şirkette yönetim kurulu başkanlık görevini yürütmekte olan Eric Schmidt, görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Schmidt, 17 Yıldır Oturduğu Koltuğu Bırakacağını Açıkladı

Alphabet’in 17 senedir başında olan isim Eric Schmidt, görevi başkasına devredeceğini duyuran bir açıklama yaptı. Schmidt’in 62 yaşında olduğu öğrenilirken, şirketin yönetim kurulu başkanı istifasını önümüzdeki yılın ilk toplantısında vereceğini kaydetti. Schmidt, Alphabet ile tüm bağlarını koparmayacağına dikkat çekerek, şirketteki faaliyetlerini teknik danışman olarak sürdüreceğine vurgu yaptı. Bunun yanında yönetimde kurul üyesi olarak yer alacağını da dile getirdi. Söz konusu açıklamayı ise kişisel twitter hesabı üzerinden yaptı.

17 Yıl Boyunca…

Alphabet için vazgeçilmez isimler arasında yer alan mühendis Eric Schmidt’in şirkete katkılarının büyük olduğu, yönetimin başında olduğu 17 yıl boyunca başarılı işlere imza attığı belirtildi. Şirket bu haberi şaşkınlıkla karşıladı. Schmidt ile uzun yıllardır birlikte çalışan personel, üzgün olduklarını ifade etti.

Alphabet CEO’su “Schmidt Şirkete Vizyon Kattı”

Şirket CEO’su Schmidt’in istifasını değerlendiren açıklamasında, “Schmidt 2001’den bu yana Alphabet’e ciddi katkılar sağladı. Teknoloji, iş ve mühendislik alanındaki tecrübelerini şirketin çıkarları doğrultusunda kullandı ve Alphabet’in yeni vizyonunda belirleyici isimlerden oldu” dedi.

Şirketin Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Kim Olacak?

Larry Page CEO’luk görevini bundan 7 sene önce Schmidt’ten devralmıştı. Pagee’nin, Google şirketinin kurucu ortakları arasında da olduğu biliniyor. Bunun yanında Pagee, Google ve Alphabet’in basın sözcülüğü görevlerini de yapıyor. Schmidt’in yerine yönetim kurulunun başına gelecek isimse şimdilik açıklanmadı.