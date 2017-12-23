Haftanın Kazandıran Yatırım Aracı Borsa Oldu!
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Haftanın Kazandıran Yatırım Aracı Borsa Oldu!


Haftanın Kazandıran Yatırım Aracı Borsa Oldu!
Haftanın Kazandıran Yatırım Aracı Borsa Oldu! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-23 Saat: 11:30:10
Anasayfa Borsa&Finans Haftanın Kazandıran Yatırım Aracı Borsa Oldu!

Yatırım araçları incelendiğinde bu hafta en iyi kazandıran borsa oldu. Yatırımı döviz ve altına yapanlarda haftayı kayıplarla geride bıraktı.

Yatırım araçları incelendiğinde bu hafta en iyi kazandıran borsa oldu. Yatırımı döviz ve altına yapanlarda haftayı kayıplarla geride bıraktı.

Borsa Kazandırdı, Altın ve Döviz Geriledi

Borsa İstanbul bu haftayı yükselişlere av sahipliği yaparak geride bıraktı. Hisse senetlerinin haftalık değer kazancı yüzde 1,62’yi buldu. Külçe altın haftanın ilk gününden hafta kapanışına kadar yüzde 0,64’lük değer kaybı yaşadı. Dolar cephesindeki durumsa yüzde 1,37’lik düşüşe işaret etti.

BIST 100 Endeksi Yüzde 1,62 Yükseldi

BIST 100 endeksi, 18 Aralık 2017 tarihi ile başlayan haftada 112.156,70 puana kadar yükseldi. Endeksin gördüğü en düşük puan ise 109.628,30 oldu. BIST 100’ün bu haftaki kapanış değeriyle, bir önceki kapanış değeri karşılaştırıldığında artışın yüzde 1,62 olduğu belirlendi. Edeks dünkü kapanışı ise 111.099,47 puan seviyesinden yaptı.

En Güvenilir Liman Beklentiyi Karşılamadı

Külçe altının Kapalıçarşı fiyatı yüzde 0,64’lük gerilemeyle yatırımcısını üzenlerden oldu. Külçe altın haftayı 156 lirayla tamamladı. Cumhuriyet altını satışta yüzde 0,57 oranında geriledi ve bin 44 liradan işlem gördü. Çeyrek altın cephesindeki gelişmelerde düşüş yönlü oldu. Geçen hafta sonunda 258 liradan alıcı bulan çeyrek altın, 256 TL’ye kadar geriledi.

Döviz Yatırımcısını Üzdü

Dövizdeki haftalık gelişmelerse şöyle kayda geçti. Avro haftayı yüzde 0,81’lik kayıpla geride bıraktı. Bir avro 4,5290 liradan alıcı buldu. ABD doları fiyatı yüzde 1,37 oranında geriledi. Düşüş ardından satış 3,8180 TL’den yapıldı.

Yatırım Fonları Değer Kazandı

Yatırım fonları haftayı yükselişle kapattı. Artış yüzde 0,26 olurken, en çok kazandıran yatırım fon yüzde 0,83’lük artışa ev sahipliği yaptı. Bunun yanında hisse senedi fonlarına yatırım yapanlarda en iyi kazananlardan oldu. Emeklilik fonlarındaki artışsa yüzde 0,29 olarak belirlendi. 

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