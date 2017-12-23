Cep’ten İnternet Kullanımı Resmen Çıldırdı! Artış Yüzde 71

Hayatımıza giren akıllı cep telefonları, cepten internet tüketiminin artmasına neden oldu. 2017 yılının Temmuz – Eylül aylarını kapsayan dönemdeki artış, 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 71’i buldu.

Üçüncü Çeyrek Sonunda Kullanılan Cep İnterneti 534 Bin Terabaytı Aştı

Cep telefonlarının internet kullanımındaki payı her geçen gün artarken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verileri incelendiğinde yılın üçüncü çeyreğinde tüketilen internet 534 bin 778 terabaytı gördü. 2016 yılının aynı döneminde cepten kullanılan internet miktarı ise 313 bin 447 terabayt olarak kayda geçmişti. Bu rakamlar artışın yüzde 71 olduğunu kanıtlar nitelikte oldu.

BTK’nin kayıt altına aldığı verilere göre 2017’nin üçüncü çeyreği sonu itibariyle makineler arası iletişim aboneleri da hesaba katıldığında, cep telefonu abone sayısı 77 milyon 882 bin 845 oldu.

Türkiye 4,5G Teknolojisine Hızlı Geçti

Bilindiği üzere 3G teknolojisi hayatımıza 2009 yılının Temmuzunda giriş yaptı. 3G hizmetinden yararlanan abone sayısı 2016 yılının Mart ayında 65 milyon 949 bin 652 kişi oldu. Türkiye 4,5G teknolojisine ise geçen yılın Nisan ayında geçti. Tüketiciler 3G’den 4,5G’ye beklenenden hızlı adapte olmayı başardı. 3G hizmeti alan aboneler 4,5G teknolojini tercih edince,3G abone sayısı 2017’nin Eylül ayında 11 milyon 586 bin 255 seviyesine kadar düştü. 4,5G teknolojisini kullanan abone sayısı ise 62 milyon 992 bin 758’e kadar tırmandı. Aynı dönemler dikkate alındığında M2M abone sayısının 4 milyon 300 bin seviyesine kadar yükseldiği dikkatlerden kaçmadı.

4,5G’ye Uyumlu Cihaz Sayısı 35 Milyon Adetin Üzerinde

4,5G aboneleri incelendiğinde hem cep telefonu hem de sim kartı söz konusu hizmete uyumlu abonelerin 28 milyon 5 bin 798’e ulaştığı gözlemlendi. Bu teknolojiyle uyumlu cep telefonu kullananların sayısınınsa 35 milyon 80 bin 678 olduğu tespit edildi.