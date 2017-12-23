Kalamış Marina Hotel 5. Yılını Kutladı
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Kalamış Marina Hotel 5. Yılını Kutladı


Kalamış Marina Hotel 5. Yılını Kutladı
Kalamış Marina Hotel 5. Yılını Kutladı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-23 Saat: 12:24:20
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Anadolu yakasının incisi olarak anılan Kalamış Marina Hotel düzenlediği bir etkinlik ile 5. yılını kutladı. Düzenlenen galaya katılımın son derece yoğun olduğu belirlendi.

Anadolu Yakası’nın en prestijli oteli, kuruluşunun 5. yıldönümünde sürpriz bir gala etkinliğiyle misafirlerini hem şaşırttı hem de yılbaşı üstü harika bir gece yaşattı. Beş yılın bir zaman tüneli atmosferinde sil baştan yaşatıldığı gecede cemiyet, iş, sanat ve medya camiasının önde gelen isimleri doyasıya eğlendi. Ayrıca sektörün önde gelen liderlerini de gala gecesinde buluşturan Wyndham Grand Kalamış, yeni yıla girerken Türk turizmine de moral vermiş oldu. Geceye Turgay Kıran, Bora Gencer, Güner Gürsoy, Mete Yarar, Turgay Aysever, Timur Bayındır, Kenan Kurt, Barış Muslu, Gürkan Boztepe, Zeki Kayahan Coşkun önemli isimler katıldı.

8 Bin Otellik Gruptan Gala Jesti

Ünlü Televizyon sunucusu Mesut Yar’ın sunduğu Gala Gecesinde; DJ performansı, Metin Kaynak orkestrası dinletilerinin yanı sıra “All in One” kabare grubunun saatler süren gösterisi büyük beğeni topladı. Gala gecesi için Londra’dan İstanbul’a gelen Wyndham Hotel Group Başkan Yardımcısı Edwin Broers’un yanı sıra grubun Bölge Direktörü İlhan Köse “Hoş geldin” plaketlerini otelin Genel Müdürü Mustafa Alparslan’ın elinden aldılar.

Başarı Çıtası Yükseliyor

Gecede sıcak ve samimi bir sunum yaparak Anadolu Yakası’ndaki başarılı beş yılın hikayesini anlatan Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel Genel Müdürü Mustafa Alparslan“Üst üste kazanılan ‘Türkiye’nin En İyi İş Oteli’ başta olmak üzere, uluslararası yüksek itibarlı ödüllerin bir tesadüf değil inanç, takım ve müşteriyle empati kurabilme yeteneğiyle ilişkili olduğunu” söyledi. Alparslan ayrıca “Önümüzdeki yılın turizm potansiyeli açısından yüz güldürücü bir sürecin başlangıcı olduğunun altını çizerek “Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’in uluslar arası derecelendirme sertifikalarında daha büyük başarılara imza atarak kentin en prestijli oteli olacağının” da müjdesini verdi.

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