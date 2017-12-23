E-Ticaret Yapanlar Dikkat! Kayıt Olmayana Para Cezası Var

Elektronik ticarette uğraşanların bu ayın sonuna kadar Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne kayıt olması gerekiyor. Kayıt işlemlerini tamamlamayanlara idari para cezası uygulanacak. Uyarı Bakan Tüfenkci’den geldi

E-Ticaret Kaydında Son Gün 31 Aralık!

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne kayıt olma zorunluluğu hakkında uyarı yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı, işletmelerin 31 Aralık 2017 tarihine kadar sisteme kayıt olmaları gerektiğini bildirdi. Kayıt işlemlerini tamamlamayanların idari yaptırımlara tabi tutulacağını anımsatarak, para cezalarının söz konusu olacağını ifade etti.

Para Cezaları 5 İle 20 Bin Lira Arasında Değişecek

Bakan Bülent Tüfenkci açıklamasında, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’nin 1 Aralık tarihinde hizmete dahil edildiğine dikkat çekti. Sistemin bu tarih itibariyle kayıt işlemlerine açıldığını belirten Tüfenkci, işletmelerin kayıt ve yükümlükleri yerine getirmesinin zorunlu olduğunun altını çizdi. Sorumluluklarını yapmayanlara idari para cezasının uygulanacağını aktararak, “İdari para cezaları 5 bin liradan başlayacak. Cezaların miktarı 20 bin TL’ye kadar çıkabilecek” dedi.

Bakanlık E-Ticaret Yapanları Yakından Takip Edecek

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’nin e-ticarete değer kazandıracağını, güvensiz sitelerin sektörden silineceğini, kayıt dışı ticaretin sistemle birlikte sona ereceğini ifade ederek, “İşletmeler idari yaptırıma maruz kalmak istemiyorsa bu ayın son gününe kadar gerekli işlemleri tamamlamalı. Kayıt ve bildirimle ilgili sorumluluklar ilgili internet sayfası üzerinden rahatlıkla yapılabilir” dedi. “Sistem hem tüzel hem de gerçek kişileri kayıt altına alacak. Böylelikle bakanlık e-ticaret yapan herkesi yakından takip edebilecek. Gerekli hallerde sisteme kayıtlı olarak faaliyet gösteren işletmeler, vatandaşların bilgisine de açılacak” şeklinde konuşan Bakan Tüfenkci, sistemin interneti mobil ve mobil uygulamaları kapsadığını aktardı.

“Güven Algısı Değişecek”

Gümrük ve Ticaret Bakanı açıklamasında yurt genelinde internet kullanan kişi sayısının 50 milyonun üzerinde olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’deki e-ticaret potansiyelinin yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Sistemle beraber e-ticaretin büyüklüğünün artmasını öngörüyoruz. Sistem tüketicilerin alışverişlerini daha güvenli yapmasına katkı sağlayacak. Güvendeki sorunlar geride kalacak ve algı yükselecek” şeklinde konuştu.