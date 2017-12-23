Tezmaksan Akademi Meslek Lisesi Öğretmenlerine Eğitim Verdi
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Tezmaksan Akademi Meslek Lisesi Öğretmenlerine Eğitim Verdi


Tezmaksan Akademi Meslek Lisesi Öğretmenlerine Eğitim Verdi
Tezmaksan Akademi Meslek Lisesi Öğretmenlerine Eğitim Verdi Elif İşçi - Tarih: 2017-12-23 Saat: 12:27:39
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Tezmaksan Akademi CNC sektöründe verdiği destekleri bir adım ön plana çıkarmak için öncelikli olarak meslek lisesi öğretmenlerine eğitim verilmesi amaçlandı.

Tezmaksan Makina’nın 2015 yılında takım tezgahları sektöründeki nitelikli eleman sorununu çözmek adına hayata geçirdiği Tezmaksan Akademi’de öğretmenlere eğitim başladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve 5 gün süren CNC İşleme Merkezi eğitimine Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bağcılar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ilgili bölüm öğretmenleri katıldı. CNC ve kod üretme, parça işleme, makina kullanımı gibi konularda eğitim alan öğretmenler, ayrıca CNC tezgahlarının başında pratikte yaptılar.

Yeni bilgiler Öğrendiler

Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Rüştü Sarıkaya eğitim sonrası “Tezmaksan Akademi’de temin ettiğimiz tüm kaynaklar, öğrencilerimize faydalı olacak. Pratik ile ilgili eksiğim fazla yoktu. Teoride öğrendiklerim benim için daha faydalı oldu”dedi. İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Makine Teknolojileri Alan Şefi Ali Göztürkise “Tezmaksan Akademi’de aldığımız eğitim, bilmediklerimizi öğrenip bildiklerimizi pekiştirme imkanı sundu. Öğrendiklerimi, öğrencilerime aktarmak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu. Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Ercan Karagöz de “Üniversitede gördüğümüz konuların üzerinden geçme fırsatımız oldu. Teknoloji sürekli yenilenip güncellendiği için eksik kalmıştık. Bu eğitim ile günceli yakaladık. Kendimize güvenimiz geldi” açıklamasında bulundu.

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