Doğu Karadeniz’de Konut Satışları Alarm Verdi!

Doğu Karadeniz’deki konut satışları son zamanların en fazla düşüşünü Kasım ayında yaşadı. Satışlardaki gerileme yüzde 10,2 oranında belirlendi. Yabancılara yapılan satışlardaki gerileme ise yüzde 6,2’yi buldu.

Doğu Karadeniz Bölgesinin Konut Satışları Kasımda 3 Bin Adeti Bulan Düşüş Yaşadı

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Doğu Karadeniz Bölgesindeki satışlarda 3 bin adetlik gerilemenin olduğu dikkatlerden kaçmadı. Bölgede yer alan kentlerdeki satış rakamları incelendiğinde Artvin ve Gümüşhane illerindeki satışların arttığı görüldü. Rize, Ordu, Trabzon ve Giresun kentlerinde ise satışların azaldığı gözlemlendi.

Artvin Konut Satışlarını Yüzde 7,7 Artırdı

Yıl bazlı olarak yapılan incelemede, Artvin genelindeki satışlar 2016’nın Kasımına kıyasla yüzde 7,7 oranında arttı. Satışı yapılan toplam konut sayısı 167 oldu. Gümüşhane’deki artış yüzde 7,6’ya işaret ederek, toplam satışın 99 adet olduğu kayıt altına alındı.

Rize’deki Satışlar Yüzde 26,4 Azaldı

Aynı dönemde Rize ilindeki konut satışları yüzde 26,4’ü bulan oranda düştü ve 306 adet olarak kaydedildi. Ordu ilinde Kasım ayı boyunca satışı yapılan konut sayısı 779 olarak belirlendi. Bu rakam düşüşün, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,9 olduğunu gösterdi. Trabzon kenti de konut satışlarında gerileme kaydedenler arasında yer aldı. Satışlardaki gerileme yüzde 7,2’yi buldu. Toplam satışsa 1.089 olarak belirlendi. Giresun Kasım ayında 560 adet konutun satışına ev sahipliği yaptı. Kent genelindeki satışlar geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,8’lik düşüşe işaret etti.

Kasım Ayında Yabancılar Konut Alımında Frene Bastı

Bölgede yabancılara yönelik konut satışları da düşüş yönlü hareket etti. Yurt genelinde yabancıların en fazla alım yaptığı kentlerden olan Trabzon’daki düşüş yüzde 6,2 oranında belirlendi. Kasım ayında yabancıya satılan konut adeti ise 76 olarak kayda geçti. Trabzon geçen yılın aynı ayında yabancıya toplamda 81 adet konut satışı yapmıştı.

Yılın İlk 11 Ayında Yabancıya 914 Konut Satıldı

Yılın ilk 11 aylık dilimi incelendiğinde ise Trabzon’un yabancıya yönelik konut satışının arttığı dikkatlerden kaçmadı. Artış bir önceki yılın Ocak – Kasım aylarını kapsayan döneme göre yüzde 22’yi buldu. Kentte 11 ayda yabancıya satılan toplam konut 914’e kadar yükseldi. Bir önceki yılın ilk 11 ayında satışı yapılan konut adetiyse 746 olarak kayda geçmişti.