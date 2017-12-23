En İyi Emojiyi Tasarlayana Eğitim Fırsatı
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En İyi Emojiyi Tasarlayana Eğitim Fırsatı


En İyi Emojiyi Tasarlayana Eğitim Fırsatı
En İyi Emojiyi Tasarlayana Eğitim Fırsatı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-23 Saat: 13:26:58
Anasayfa Şirketler En İyi Emojiyi Tasarlayana Eğitim Fırsatı

Türk Telekom tarafından desteklenen bir proje sonrasında en iyi yerli emojiyi kimin tasarlayacağı belirlenecek. En iyi tasarıma sahip kişi Milano eğitimi fırsatı na sahip olacak.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, Türkiye’ye has içerikleri ile alanında önemli bir yeniliğe ve ilke imza atan yerli dijital klavyesi TAMBU’yu, tasarım atölyeleriyle üniversitelilerle buluşturuyor.

Üniversite öğrencilerinin, bu atölyelerde tasarladıkları emoji ya da çıkartmaları TAMBU’ya entegre edilecek. 2018 yılında Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversiteleri gezecek olan TAMBU Atölye, 25 – 26 Aralık tarihlerinde Marmara Üniversitesi ve 27 – 28 Aralık tarihlerinde ise Mimar Sinan Üniversitesi’ndeki Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde kurulacak. TAMBU Atölye, bulunduğu üniversitelerin tüm bölümlerinin katılımına açık olacak.

Üniversite öğrencileri, ülkemizin yerli ögelerini temsil eden sembolleri tek bir emoji ya da çıkartma ile anlatmak için yapacakları tasarımlarını TAMBU Atölye’de çalışabilecekler. Jüri tarafından en beğenilen tasarım ise TAMBU’daki yüzlerce özel emoji veya çıkartma arasında yerini alacak. Bu tasarımlar arasından, jüri tarafından birinci seçilen çalışmayı çizen öğrenci ise İtalya’nın ünlü moda, sanat ve tasarım üniversitesi NABA University’de bu alanda eğitim alma şansına sahip olacak. Ek olarak, dünyaca ünlü tasarım profesörlerinin yer aldığı Milano’daki NABA Üniversitesi’nde Haziran ve Temmuz 2018 döneminde 1 ay boyunca İç Mimarlık, Ürün Tasarımı ile Elle İllüstrasyon ve Dijital İllüstrasyon eğitimlerinden birine katılma şansı elde edecek. TAMBU Atölye’nin Aralık ayı kazananları Ocak 2018’de açıklanacak.

TAMBU Atölye’de Sanal Gerçeklik Teknolojisiyle 3 Boyutlu Çizim

Türk Telekom, TAMBU Atölye’de üniversite öğrencilerini en yeni ve ilgi çekici teknolojilerden sanal gerçeklik dünyasına da davet ediyor. TAMBU Atölye alanında katılımcılar, TAMBU emojilerini Google Tilt Brush teknolojisiyle 3 boyutlu olarak çizebilecek ve tasarımlarını baskı olarak alabilecekler.

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