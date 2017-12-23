Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
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Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek


Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-23 Saat: 13:47:35
Anasayfa Eko Gündem Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek

Hükümetin emekçiler ve çalışan vatandaşlarına yönelik net bir politik tavır koyduğunu dile getiren Başbakan Yardımcısı Şimşek, tercihlerinin net olduğunu ve daima çalışan, üreten vatandaşın yanında olacaklarını bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, 2018 senesi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hakkında hükümet adına yapmış olduğu açıklamalarda Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bütçe görüşmelerinde AK Parti hükümetinin performansına ilişkin değerlendirmede bulundu. Ekonomik politika ve uygulamalar hakkında birçok eleştiri yapıldığını ifade eden Şimşek, eleştiri yapanların inkar edemediği bir gerçek olduğuna, bunun da son 15 senelik AK Parti hükümetlerinde Türkiye ekonomisinin güçlü bir performans gösterdiği olduğunu vurguladı.

Ekonomik büyümenin çok güçlü olması sayesinde yoksulluğun azaldığını, eğitimde fırsat eşitliği ve sağlıkta devrim yapıldığına işaret eden Şimşek, bütçede en büyük payı eğitim alanına ayırdıklarını, eğitimin ardından ikinci en büyük payın sağlık alanına ayrıldığını belirtti. Vatandaşın verdiği vergilerin 80 milyon insanın eğitim ve sağlık harcamaları için kullanıldığını dile getiren Şimşek, geçmiş dönemlerde BM'nin yoksulluk kriteri olan günlük 4.3 doların altında geliri olan nüfusun günümüzde yüzde 30 oranından yüzde 1.6'ya gerilediğini bildirdi.

KGF Uygulamasıyla Başarılı Sonuçlar Alındı

OECD’nin elde ettiği veriler dahilinde, 2002-2016 seneleri arasında gelir dağılımını düzenleyen nadir ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade eden Şimşek, bu süreçte milli gelirden ücretlilerin aldığı payın yüzde 26.2 seviyesinden yüzde 32.7 seviyesine çıktığını belirtti. Hükümetin emekçi ve çalışan vatandaştan yana net bir politik tavır sergilediğine işaret eden Şimşek, net işletme artığının payının ise yüzde 56.5 seviyesinden yüzde 52.2 seviyesine düştüğünü anlattı. Şimşek, tercihlerinin net olduğunu, daima çalışan ve üretenden yana olduklarını aktardı.

Reel sektörün finansmana ulaşımını kolaylaştırmak hedefiyle Hazine destekli Kredi Garanti Fonu'nu devreye aldıklarını belirten Şimşek, bu sayede başarılı sonuçlar aldıklarını ve sistemin çoğu ülke tarafından örnek alındığını vurguladı.

KGF OECD Mehmet Şimşek Reel Sektör Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı
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