Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı!

Maliye Bakanlığının "Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de bildirilerek yürürlüğe girdi. Bu tebliğ kapsamında, kurumların 2018, 2019 ve 2020 seneleri vergilendirme dönemlerine ait kazançları için kurumlar vergisi yüzde 22 oranında olması kararlaştırıldı. Bakanlar Kurulu yüzde 22'lik oranı, yüzde 20 oranında alt sınıra kadar düşürmeye yetkili bulunuyor.

Kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden fayda sağlamasına yönelik faaliyetin yalnızca ortaklarla sınırlı olması gerekiyor. Yapılan güncellemelerle 1 Ocak tarihi itibarıyla kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik vadesini sonlandıran demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortisman grubundaki iktisadi kıymetleri satmalarının ortak dışı işlem sayılmayacağı kararına varıldı. Kurumlar vergisinden muaf tutulan kooperatiflerin tam mükellefiyete dahil olan başka bir kurumun sermayesine ortak olmaları, iktisadi işletmeleriyle bu kurumlardan kazanç sağlamaları ve bu kazançları daha sonra ortaklarına dağıtmaları muafiyetlerine etki etmeyecek.

Tam mükellefiyete dahil olan başka bir kurumun sermayesine ortak olan ve kurumlar vergisinden muaf tutulan kooperatiflere, iştirak ettiği tam mükellef kurumlar tarafından 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla dağıtılan kar payları üstünden yüzde 15 oranında vergi kesintisi uygulanacak. Bunlara rağmen, bahsedilen kooperatiflerin elde ettiği kar paylarının, sonrasında ortaklara dağıtılması durumunda dağıtılan tutarlar üstünden vergi kesintisi yapılmayacak.

Taşınmaz Satışlarına Yapılan İstisnalar

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun yayımlanmasının ardından yapılacak satış işlemlerinde istisna uygulamalarında bazı güncellemeler yapıldı. 5 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan taşınmaz satışlarından sağlanan kazancın yüzde 50’lik bölümüne istisna yapılacak. Bu tarihten öncesinde yapılan taşınmaz satışlarından sağlanan kazancın ise yüzde 75'lik bölümü istisna uygulamasına dahil olacak.

Finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları sebebiyle kanuni takip kararı alınan kurumlarla bu kurumların kefillerinin ve ipotek verenlerine ait olan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleriyle rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık gelen finansal kiralama veya finansman şirketlerine devrinden elde edilen hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan bölümüne denk gelen kazançların tümü istisna kapsamında olacak.