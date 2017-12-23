İstanbul’da İlçeler Arası Ortalama Aidatlar Belirlendi
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İstanbul’da İlçeler Arası Ortalama Aidatlar Belirlendi


İstanbul’da İlçeler Arası Ortalama Aidatlar Belirlendi
İstanbul’da İlçeler Arası Ortalama Aidatlar Belirlendi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-23 Saat: 14:25:33
Anasayfa Emlak İstanbul’da İlçeler Arası Ortalama Aidatlar Belirlendi

TUVİMER'in yürüttüğü bir araştırma kapsamında, İstanbul genelinde bulunan konutlar için aylık ortalama 160 lira aidat ödemesi yapılıyorken, bu tutarların Sarıyer'de 650 lira, Beşiktaş'ta 475 lira, Beykoz'da 400 lira, Şişli'de 250 lira ve Başakşehir'de 235 lira olduğu tespit edildi.

Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER)’in 39 belde ve 800'ü geçen mahallede yaptığı incelemeler sonucu "İstanbul Ortalama Konut Aidatları" başlıklı raporu dahilinde, apartman daireleri haricinde olan site içi yapılar, site içi müstakil yapılar, özel lüks konutlar ve rezidanslar araştırıldığında şehir genelinde aidat tutarları büyük farklılık gösteriyor. Konut başına ortalama aylık aidat tutarı İstanbul genelinde 160 lirayken, bu tutarın en çok olduğu belde 650 lirayla Sarıyer oldu. Bu aidatlarda Sarıyer'i 475 lirayla Beşiktaş, 400 lirayla Beykoz, 250 lirayla Şişli, 235 lirayla Başakşehir seyrediyor.

Binaların Yeni Yapı Olması Aidatlar Fiyarlarında Etkili

Sarıyer ve Beykoz'un ilk 5 sırada olmasında geniş alana sahip konutların bu beldelerde fazla olması etkili olurken, Başakşehir'de aidatları yükselten etken binaların yeni yapı olması da etkili. Şişli ve Beşiktaş'ta ise site içi yapılar ve lüks sitelerle geniş bir çeşitliliğin olması beldelerin aidat ortalamasına etki etmiş durumda. İstanbul'da ortalamanın üstündeki diğer beldeler ise sırayla 234 lirayla Büyükçekmece, 229 lirayla Ataşehir, 209 lirayla Tuzla, 200 lirayla Eyüp, 194 lirayla Bakırköy ve Çekmeköy, 171 lirayla Üsküdar, 165 lirayla Kadıköy olarak sıralandı.

Ortalama aidatın en az olduğu beldelerin başında aylık 30 lirayla Fatih olurken, Fatih’i 45 lirayla Sultangazi, 52 lirayla Bahçelievler, 60 lira ile Güngören ve 61 lira ile Avcılar seyretmekte. Ortalama aidatın 100 liranın altında olduğu diğer beldeler ise 69 lirayla Beyoğlu, 73 lirayla Esenler, 79 lirayla Kağıthane, 97 lirayla Çatalca, 98 lirayla Bayrampaşa, 99 lirayla Maltepe. Ortalamanın düşük olduğu bölgelerde konutların eski yapı olması, binalarda asansör olmaması, kapıcı, güvenlik ve merkezi ısıtmanın tüm evlerde bulunmaması etkili. 

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