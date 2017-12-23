İstanbul’da İlçeler Arası Ortalama Aidatlar Belirlendi

Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER)’in 39 belde ve 800'ü geçen mahallede yaptığı incelemeler sonucu "İstanbul Ortalama Konut Aidatları" başlıklı raporu dahilinde, apartman daireleri haricinde olan site içi yapılar, site içi müstakil yapılar, özel lüks konutlar ve rezidanslar araştırıldığında şehir genelinde aidat tutarları büyük farklılık gösteriyor. Konut başına ortalama aylık aidat tutarı İstanbul genelinde 160 lirayken, bu tutarın en çok olduğu belde 650 lirayla Sarıyer oldu. Bu aidatlarda Sarıyer'i 475 lirayla Beşiktaş, 400 lirayla Beykoz, 250 lirayla Şişli, 235 lirayla Başakşehir seyrediyor.

Binaların Yeni Yapı Olması Aidatlar Fiyarlarında Etkili

Sarıyer ve Beykoz'un ilk 5 sırada olmasında geniş alana sahip konutların bu beldelerde fazla olması etkili olurken, Başakşehir'de aidatları yükselten etken binaların yeni yapı olması da etkili. Şişli ve Beşiktaş'ta ise site içi yapılar ve lüks sitelerle geniş bir çeşitliliğin olması beldelerin aidat ortalamasına etki etmiş durumda. İstanbul'da ortalamanın üstündeki diğer beldeler ise sırayla 234 lirayla Büyükçekmece, 229 lirayla Ataşehir, 209 lirayla Tuzla, 200 lirayla Eyüp, 194 lirayla Bakırköy ve Çekmeköy, 171 lirayla Üsküdar, 165 lirayla Kadıköy olarak sıralandı.

Ortalama aidatın en az olduğu beldelerin başında aylık 30 lirayla Fatih olurken, Fatih’i 45 lirayla Sultangazi, 52 lirayla Bahçelievler, 60 lira ile Güngören ve 61 lira ile Avcılar seyretmekte. Ortalama aidatın 100 liranın altında olduğu diğer beldeler ise 69 lirayla Beyoğlu, 73 lirayla Esenler, 79 lirayla Kağıthane, 97 lirayla Çatalca, 98 lirayla Bayrampaşa, 99 lirayla Maltepe. Ortalamanın düşük olduğu bölgelerde konutların eski yapı olması, binalarda asansör olmaması, kapıcı, güvenlik ve merkezi ısıtmanın tüm evlerde bulunmaması etkili.