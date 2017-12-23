Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt içinde farklı kuruluşun ATM’si aracılığıyla yapılan işlemlerden alınacak ücretin, diğer kuruluşa işlem karşılığında ödenecek tutar ile bu tutarın en fazla yüzde 15'lik oranında kadar belirlenecek tutar toplamını geçmeyecek şekilde, finansal tüketiciyle alakalı kuruluş arasında düzenlenen sözleşme kapsamında belirlenecek ya da işlem yapılırken finansal tüketicinin onayı alınarak tahsil edileceğini açıkladı.

BDDK'nın “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında bildirilerek yürürlüğe sokuldu.

Anlaşma Yapan Bankalar Tutar Üzerinde Değişiklik Yapabilir

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te güncellemeler yapılmasına yönünde yönetmeliğin Resmi Gazete tarafından bugün yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiş oldu. Bu uygulamaya göre, 3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 14'üncü maddesinin ikinci fıkrası şu şekilde güncellendi. Yurt içi farklı kuruluş ATM’si aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemlerden alınacak ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığında ödenen tutarla bu tutarın en fazla yüzde 15'ine kadar belirlenecek tutar toplamını geçmeyecek şekilde, finansal tüketiciyle işlem yapılan kuruluş arasında düzenlenecek sözleşme gereğince belirlenir ya da işlem anında finansal tüketicinin onayı alınarak tahsil edilebilir. Diğer kuruluşa işlem karşılığında ödenen tutar kurulun uygun görüşü alınarak değişiklik yapabilir. Bu yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı'nın yürüttüğü belirtildi.