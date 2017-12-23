Türkiye’den Gemi Sektörünün En Önemli Ülkelerine İhracat

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Cemre Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gülcek, firmanın 1996 senesinde hizmet vermeye başladığını ve 2009 senesi itibarıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in "En Çok İhracat Yapan İlk Bin Firma Listesi"ne girdiğini dile getirdi.

Cemre Tersanesi'nin açılmasının ardından, 1996 sensinden 2005'e kadar çoğunlukla olarak gemi bakım, onarım, boya işleri yaptıklarını anımsatan Gülcek, 2005 senesinde Pendik Tersanesiyle hizmet sözleşmesi imzalayarak gemi inşasına başladığını anlattı. 2 sene içinde 9 gemi ürettiklerini anlatan Gülcek, Yalova'da da 2005 senesinde tersanelerin kurulmaya başladığını aktardı. Bu 9 geminin Pendik'te üretilirken Yalova’da tersane inşası yaptıklarını belirten Gülcek, Yalova’da yapılan tersanelerin deniz üzerine kurulduğunu açıkladı. Cemre Tersanesi, 2005 senesinden günümüze kadar 45 gemiyi yaparak teslim ettiklerini bildirdi.

Her geçen sene ihracatlarını yükselttiklerine işaret eden Gülcek, 2017 senesinin sonlanmasıyla 100 milyon dolar üzerinde ihracat gerçekleştirileceğini vurguladı. İşletmede yaklaşık bin 500 kişinin istihdam edildiğini belirten Gülcek, günden güne çalışan sayılarını ve ihracatı arttırdıklarını dile getirdi. Yalova'da özellikli gemiler yapıldığını ve Kuzey Avrupa ülkelerine ihracatının gerçekleştirildiğini ifade eden Gülcek, en iyi müşterilerinin Norveç, Danimarka, Fransa ve İngiltere'de olduğunu anlattı.

İhraç Edilen Ürünler Ülke Kalkınmasına Destek Sağlıyor

Yüzde 100 ihracat yapan bir işletme olduklarını belirten Gülcek, ihracatın ülke için çok kritik bir yerinin olduğuna işaret etti. Günümüzde üretim yapan birçok firmanın bulunduğuna değinen Gülcek, bu ürünlerin yurt içinde satılması halinde ülkeye katkısının çok daha az olduğunu ifade etti. İhracat yapılması halinde ise ülkeye yüzde 100 yurt dışından para geldiğini ve bunun ülkenin kalkınmasını arttırdığını anlatan Gülcek, ihracat yapmak için pazarların iyi araştırılması gerektiğini aktardı.

Cemre Tersanesi'nin ihracat hedefinin günden güne yükseldiğine dikkat çeken Gülcek, 2023 senesinde gemi sektörü olarak hedeflerinin 10 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirmek olduğunu aktardı.