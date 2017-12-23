Yandex 2018’de Hizmetlerine Hız Kesmeden Devam Edecek

Rus teknoloji firması Yandex, 2018 senesinin ardından Türkiye'de kendi kaynaklarıyla oluşturduğu altyapıyı kullanarak, haftada en az bir defa haritalarını güncelleyebilecek ve navigasyon hizmeti verecek. Firmanın 2017 senesine dair performansını ve 2018 senesine dair hedeflerini muhabirlere anlatan Yandex Türkiye Ülke Müdürü Onur Karahayıt, Avrupa’nın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Yandex'in 1997 senesinde arama motoru olarak hizmet sunmaya başladığını anımsattı. Karahayıt, günümüzde 50’yi aşkın bireysel ve 20’yi aşkın kurumsal servisiyle hizmet sağlayan bir teknoloji grubu haline geldiklerini belirtti.

Müşteri Odaklı Yaklaşım Sergiliyorlar

Yandex'in arama motoru, navigasyon ve harita servisine ek olarak e-posta, veri depolama, veri analizi gibi bireysel ve kurumsal hizmetler de vermekte olduğunu dile getiren Karahayıt, firmanın Türkiye'de ilk hizmet vermeye başladığı tarihin 2011 senesi olduğunu ve zamanla hizmet kalitesiyle kullanıcıların en sevdiği teknoloji şirketlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'de pazar ve kullanıcıyı tanıyarak ihtiyaçlar doğrultusunda servislerini konumlandırdıklarını ifade eden Karahayıt, navigasyon uygulamasından müşterilerin memnun kaldığını ve 2018 senesinde harita, trafik ve navigasyon pazarında kazandıkları gelişim hızının son hızla devam edeceğini bildirdi. Firma olarak navigasyonu odak noktasına alacaklarına işaret eden Karahayıt, arama motoru, bulut depolama servisi Yandex Disk, e-posta servisi YandexMail ve reklamcılık ve analitik gibi servislerinin kullanıma açık ve sürekli yeniliklerle güncellendiğini bildirdi. Yol haritalarını çizerken yalnızca rekabet ettikleri firmaların durumuna değil aynı zamanda kullanıcıların ihtiyaçlarına da dikkat ettiklerini belirten Karahayıt, harita, trafik ve navigasyon pazarında pek çok ilke imza attıklarını aktardı.