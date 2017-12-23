FED’in Kararının Ardından Euro Dolar Karşısında Değer Kaybetti
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FED’in Kararının Ardından Euro Dolar Karşısında Değer Kaybetti


FED’in Kararının Ardından Euro Dolar Karşısında Değer Kaybetti
FED’in Kararının Ardından Euro Dolar Karşısında Değer Kaybetti Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-23 Saat: 15:41:40
Anasayfa Altın&Döviz FED’in Kararının Ardından Euro Dolar Karşısında Değer Kaybetti

ABD Merkez Bankası (FED)’in bu sene aldığı 3 faiz artırım kararı ve bilançosunu daraltmaya başlamasının euronun dolar karşısında değer kaybı yaşamasının önüne geçemedi.

FED'in parasal genişleme kararına son vermesi ve faiz artırım sinyalleri vermeye başladığı 2014 senesinden 2016 senesine kadar geçen süreçte 3 sene üst üste değer kaybı yaşayan euro/dolar paritesi, Fed'in bu sene 3 faiz artırım kararı almasına rağmen değeri arttı. Bu seneye 1.05 seviyesinde başlayan ve piyasalardaki genel düşünce olarak bire bir olması beklenen euro/dolar paritesi, piyasalarda yaşanan gelişmeler ve açıklanan ekonomik verilerden destek alarak yükselmeye başladı ve 1.21’lik direnç seviyesini zorladı. Senenin başından günümüze yüzde 12.6 değeri artan paritede ekonomistler, yükselişlerin sürebileceğini ifade etti.

FED bu sene politika faizini 3 defa yükselterek yüzde 1.25 ile 1.50 bant aralığına çıkarırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizlerde değişiklik yapmadı. ECB varlık alım programını aylık 80 milyar eurodan 60 milyar euroya düşürerek Aralık 2017 senesinin sonuna kadar aylık 60 milyar euro seviyesinde seyredeceğini bildirdi.

Ekonomistler, Euro Bölgesi'ndeki siyasi belirsizliklerin sonlanmasıyla beraberinde Euro Bölgesi büyüme beklentilerinin yukarı yönde revize edilmesinin euroya güç kazandırdığını ve FED'in faiz artırım kararlarının ve 2018 senesine dair faiz artırım beklentilerinin piyasalar tarafından çok fazla fiyatlanmamasının doların diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşın değer kaybı yaşamasına sebep olduğunu ifade etti.

Türkiye Euro/Dolar Paritesinin Güçlenmesini İsteyecek

Piyasalara ilişkin muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ziraat Bankası ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, euronun dolar karşısındaki seviyesini koruması konusunda çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü, uluslararası kuruluşların euronun doları karşısında hak ettiği değer olarak 1.20 seviyesinin üstünü gösterdiğini dile getirdi. Euro Bölgesi ve ABD'de enflasyon oranlarının birbirlerine yakın seyrettiğini ifade eden Yılmaz, paritenin hak ettiği seviye de önemli bir değişim göstermeyeceğini ve önemli ölçüde istikrarlı olduğunu belirtti. Yılmaz, ilerleyen süreçte euro/dolar paritesinin 1.20 seviyesinden işlem görme ihtimalinin bulunduğunu belirtti ve Türkiye'nin dış ticaret yapısının euro/dolar paritesinin güçlenmesini isteyeceğini bildirdi.

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