2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Onaylandı
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2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Onaylandı


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Onaylandı
2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Onaylandı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-23 Saat: 15:56:45
Anasayfa Eko Gündem 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Onaylandı

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Tasarısı ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı onaylandı.

Tasarıların onaylanmasından sonra açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bütçenin millet ve devlet için hayırlı olması dileklerini iletti. Türkiye'yi daha dirençli, müreffeh ve huzurlu hale getirmek için çalışmaların süreceğini bildiren Kahraman, birlik ve dirliklerini koruyarak Türkiye’yi gelişmiş ülkelerin daha da ilerisine taşımak için daha çok çalışacaklarını vurguladı.

2017 senesinin Türkiye ve dünya için kolay bir süreç olmadığına işaret eden Kahraman, 2018 senesinin zorlukların aşıldığı ve hak edenlerin cezalandırıldığının bir sene olacağını dile getirdi.

Vatandaşların temsilcisi olarak hiçbir olağandışı durumunda ve yabancı gücün ülke huzurunu ve ekonomisini bozmaya müsaade etmeyeceklerini ifade eden TBMM Başkanı Kahraman, demokrasiyi daha da güçlendirerek, ülkenin geleceğine güvenle bakmasını sağlayacaklarına dikkat çekti. Birlik ve beraberliğin güç oluşturacağına işaret eden Kahraman, birlik ve beraberliğin bozulmamasının ve milli güce zarar vermemek için güçlü kalmanın gerekliliğine işaret etti. Bahsedilen Türkiye olduğunda parti farkı yaşamadan aynı yöne bakmadan, ülke durumlarına tek bir perspektiften bakılmasının önemine işaret eden Kahraman, yabancı ülke ve mahfillerin ülkeye yapılmak istediği kötülüklere, itibar suikastına karşı tek yürek olarak engel olunabileceğini anlattı. Bütçenin, milletin huzur, refah bulmasını dilediğini belirten Kahraman, emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Donald Trump’un Kararı Diğer Ülkeler Tarafından Da Onaylanmadı

Bütçenin onaylanmasından sonra yaptığı teşekkür konuşması esnasında Başbakan Binali Yıldırım, bütçenin TBMM Genel Kuruluna getirilmesi ve görüşülmesinde emeği geçen tüm insanlara ve katkısı bulunan herkese teşekkürlerini sundu. Türkiye'nin girişimleri sayesinde hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesi hakkında konuşan Yıldırım, 128 ülkenin haktan yana olarak bu kararı kınadığını ve onaylamadığını belirtti.

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