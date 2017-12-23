Bakanlık Çiftlik Bank İçin Harekete Geçti!

Kurulan internet sitesi aracılığıyla sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen tanıtımlarla beraber bir çok kişiye ulaşarak yüksek kar oranlarında para kazandıracağını iddia eden Çiftlik Bank hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bakanlık tarafından yeni bir suç duyurusu gerçekleştirildi.

İnternette yalan haber yaparak yaymak ve bundan menfaat sağlamak adına sosyal medya mecralarında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapan Faruk Özlü'nün adını kullandığı belirtilen Çiftlik Bank hakkındaki suç duyurusu Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.

İletilen duyuruda Bakan Özlü'nün adının kullanıldığı fakat haberin gerçekle ilişkisinin bulunmadığı belirtilerek, Çiftlik Bank'ın üyelik gerçekleştiren kullanıcılardan para almak üzerine kurulan bir site olduğu ifade edildi.

Asılsız Haber

Üye olan kullanıcılara güven sağlayabilmek ve daha fazla yatırım yaptırabilmek adına yalan haber yapıldığının altı çizilerek, bahsi geçen şirket hakkında suç duyurusunda bulunulması ve söz konusu asılsız haberin siteden kaldırılması zorunluluğunun doğduğu belirtildi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Bilişim ve İş Hukuku Uzmanı Avukat Gürsel Devrim İyim ise, bahsi geçen sistemin sanal bir oyun olmadığını ifade ederek, suç olduğunu dile getirdi. İnternet sitesi üzerinden üyelerden para toplandığını vurgulayan İyim, sanal oyunların ücretsiz olduğunu, bu sistemin sanal oyun olma durumunun söz konusu dahi olmadığını belirtti.

Hapis Cezası Var

Bu tarz sistemlerin saadet zinciri kapsamına girdiğini, bir süre ilerledikten sonra ise tamamen çöküş evresini yaşadığını dile getiren İyim, Çiftlik Bank'ın internet sitesi üzerinde belirtilen iflas halindeki anapara ödenmesi durumunun yanıltıcı bir ifade olduğunu vurguladı. İyim açıklamasında kumarın ve saadet zinciri sistemlerinin büyük suç olduğuna değinerek, Türk Ceza Yasası doğrultusunda bir sene ila 3 sene arasında hapis cezası verilebildiğine dikkatleri çekti.