Türk Firmasından Bir İlk! Yüzde 100 Yerli Takip Sistemi

Mahrek Teknoloji şirketi, bölgelerin demografik özelliklerini, sürücüleri veya personel profillerini baz alarak ölçüm yapıp analiz edebilen yüzde 100 yerli takip sistemini geliştirdiğini duyurdu.

Ülke genelinde toplam 68 şehirde yaklaşık 5 bin çalışanla birlikte çeşitli sektörlerde faaliyetlerini sürdüren United Group ve iki şirketin daha birleşimiyle kurulan Mahrek Teknoloji firması, Kocaeli Gebze'de 45 personel ile yerli üretim gerçekleştiriyor.

Söz konusu şirketin Genel Müdürü Salih Selamet yaptığı açıklama kapsamında yüzde 100 yerli olarak yapılan takip sistemi hakkında ayrıntılı bilgiler sundu. Şirketin ortaklık yapısında bulunan kuruluşların güçlü yönlerini bir araya topladıklarını ve sektörlere çeşitli yaklaşımlar sunabilmek adına yola koyulduklarını belirten Selamet, yapılan bu takip sistemiyle uçtan uca hizmet sağlayan yeni nesil veri yörüngesi meydana getirdiklerini aktardı.

Yüzde 100 Yerli Takip Sistemi

Mahrek'in Arapça kökenli bir kelime olduğunu ve yörünge anlamına geldiğini dile getiren Selamet, şirket adının da bu doğrultuda seçildiğinden bahsetti. Takip sistemi adı altında araç, personel, nesne ve konteyner takip sistemlerini geliştirdiklerine vurgu yapan Selamet, bahsi geçen konuda oldukça iddialı olduklarına değinerek, ortaya çıkarılan takip sisteminin yüzde 100 yerli olduğunu belirtti.

Mahrek Teknoloji'nin araç takip firmaları kapsamında otomotiv ana sanayisiyle faaliyet sürdüren tek şirket olduğunu aktaran Selamet, aracın beni olarak düşünülen haberleşme altyapısını ürettikleri için büyük veriden anlamlı görülen verileri de analiz edebilme potansiyeline sahip olduklarını işaret etti.

Büyük Veriyle Verimlilik Artışı

Personelin görev takibinde ve değerlendirme sisteminde büyük verinin kullanıldığını belirten Selamet, bu sayede müşterilerinde operasyon kabiliyetlerinde iyileştirilmeye gidildiğini ve verimlilik artışı olduğunu vurguladı.

Öte yandan basın mensuplarına yaptığı konuşma sırasında Selamet, sistemden elde edilen çıktıların, firmaların İK süreçlerine de altyapı oluşturduğunu vurgulayarak, bahsi geçen takip sistemleri kapsamında büyük verinin önemine değindi.