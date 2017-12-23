Hacizlere Karşı Dava Açma Süresinde Değişiklik!
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Hacizlere Karşı Dava Açma Süresinde Değişiklik!


Hacizlere Karşı Dava Açma Süresinde Değişiklik!
Hacizlere Karşı Dava Açma Süresinde Değişiklik! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-23 Saat: 16:57:18
Anasayfa Eko Gündem Hacizlere Karşı Dava Açma Süresinde Değişiklik!

7 Gün olarak belirtilen hacizlere karşı dava açma süresi 1 Ocak tarihinden itibaren 15 güne yükseltildi.

Maliye Bakanlığınca Tahsilat Genel Tebliği kapsamında değişiklik yapılmasına yönelik Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe sokuldu. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri doğrultusunda düzenlenen ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karşılık dava açma sürelerinin 2018 senesinin ilk günü itibariyle 7 günden 15 güne yükseltildiği belirtildi.

Belge Arama Zorunluluğu

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na bağlı olan kamu idareleriyle, bu idarelere tabi döner sermaye işletmelerinin, Kamu İhale Kanunu çerçevesinde olan kurumların, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na bağlılığı bulunmayan ve 4734 sayılı kanun çerçevesinde olmayan kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların iki bin TL üstündeki hak ediş ödemelerinde, hak sahiplerinin vergi dairelerine süresi dolmuş borçlarının olmadığına yönelik belge aramaları zorunluluğu olduğu belirtildi. 

Bu doğrultuda hak sahiplerinin herhangi bir borcunun olmadığı takdirde, gerçekleşecek olan ödemelerden borçlarının kesilerek ilgili vergi dairelerine aktarılacağı ifade edildi. Maden ve silah ruhsatları alımı kapsamında ise vergi borcunun bulunmaması koşulunun aranmasının sürdürüleceği belirtildi.

Karşılıklı Olarak Hesaba Geçirilecek

Vergi daireleri tarafından ya da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahsil edildikten sonra kanuni nedenlerden dolayı nakden iadesi gereken tutarların ise karşılıklı olarak mahsup edilebileceği ifade edildi.

Öte yandan Maden Kanunu doğrultusunda, süresinde tahakkuk edilmeyen devlet haklarının tahsil ve takiplerine yönelik işlemlerine ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'da bulunan 48'inci maddesine ilişkin gerçekleştirilen tecil ve taksitlendirmere yönelik bazı hususlarında tebliğde yer aldığı görüldü.

Türkiye Resmi Gazete Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
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