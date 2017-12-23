Pasaport Harçlarına Gelecek Zam Şekillendi!

Enflasyon oranlarının belirlenmesinden sonra pasaportların harç ücretlerine yapılacak olan zamlarda şekillenmiş oldu. Bu doğrultuda vatandaşların 2018 senesinden itibaren yüzde 14.47 oranına kadar daha çok ödeme gerçekleştirecekleri bildirildi.

Yurt dışına çıkacak olan veya yurt dışına çıkma ihtimali bulunan vatandaşların pasaport alırken verecekleri ücretlerinde artış göstereceği belirtilirken, ödenecek olan harç ücretleri ve pasaportların süreleri ise şu şekilde belirlendi;

Yeni Pasaport Ücretleri

Pasaport almak isteyen vatandaşlar 6 ay bazında alacakları pasaport için 137.50 TL ödeme gerçekleştirecekken, bir senelik alacakları pasaport için 201.30 TL, üç senelik alacakları pasaport için 465.50 TL, 4 ila 10 senelik zaman dilimine yönelik alacakları pasaport süresi içinse toplam 657.40 TL ödeme gerçekleştirecekler.

Ayrıca Bakanlar Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda belirlenen yeni pasaport harç bedellerinin zamlı şeklinin 2018 senesinin Ocak ayı itibariyle başlayacağı ifade edildi. Çıkartılan son yasayla birlikte ise 2017 senesinin sonunda pasaport işlemlerinin tümünün Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yapılacağı dile getirildi. 2018 senesine girilinceye kadar yapılacak pasaport işlemlerinin ise eski şekilde Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacağı belirtildi.

Seyahat Edecek Vatandaşlar Etkilenecek

Yükselen pasaport harçlarıyla birlikte yurt dışına seyahat edecek vatandaşların olumsuz yönde etkilenmesi öngörülürken, konu hakkında biletler.com'un Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapan Yasin Canlı açıklamalarda bulundu. Canlı yapılan bu artışın çok sayıda yolcuyu etkileyeceğini fakat yurt dışına giriş çıkışlarda herhangi bir azalmanın yaşanmayacağını ileri sürdü. Canlı ayrıca şu an mevcut olan hareketliliğin gelecek zamdan sonrada devam edeceğini bildirdi.