Dondurulmuş Pasta Yapıp 12 Ülkeye Gönderiyorlar

2011 senesinde Kocaeli'nde kurulan BEŞÜZZİ Gıda, donuk pasta üretimi yapıyor. Aylık bazda toplam 10 milyon porsiyonluk üretim yapan BEŞÜZZİ Gıda, bahsi geçen üretimlerin yüzde 40'lık oranını 12 ülkeye gönderiyor.

Kocaeli'ne bağlı Kartepe ilçesinde 400 metrekare alana kurulan imalathane kapsamında üretimlerine başlayan BEŞÜZZİ'nin üretim alanının bugün itibariyle 4 bin 500 metrekarelik alana yayıldığı belirtildi. Yurt dışı pazarları arasında yaygınlaşabilmek adına faaliyetlerine devam eden firmanın 2023 senesinde toplam 8 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşarak ülke ekonomisine katkıda bulunması amaçlanıyor.

BEŞÜZZİ Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Çetin Vuraloğlu konu hakkında açıklamalar gerçekleştirerek 1988 senesinden bu yana pastacılık sektörü içerisinde yer aldıklarını dile getirdi. Pastacılık sektöründe ülke genelindeki açığı fark ederek çalışmalarına başladıklarını vurgulayan Vuraloğlu, bu doğrultuda 2011 senesinde küçük bir imalathane açarak hizmete geçtiklerini belirtti.

700 Kişi İstihdam Ediliyor

2012 senesinde ilk tesisin kurulmasında dört kişilik ekipten oluştuklarını dile getiren Vuraloğlu, şimdi fabrika genelinde 700 kişinin istihdam edildiğini kaydetti. Ocak ayı içerisinde ülke genelinde en büyük, Avrupa'da ise ilk beş arasına girecek olan fabrikayı açacaklarını ifade eden Vuraloğlu, bahsi geçen fabrikanın açılmasından sonra istihdam edilen kişi sayısının 210'a yükseleceğini işaret etti.

Ürün yelpazelerinin geniş olduğundan bahseden Vuraloğlu, toplam da 55 farklı ürünlerinin mevcut olduğunu ve Gaziantep fıstığı kullanılarak yapılan "fıstık bahçesi" adındaki pastanın tüketicilerin en çok tercih ettiği pasta türü olduğunu belirtti.

Kurulması planlanan yeni tesis hakkında bilgiler aktaran Vuraloğlu, söz konusu tesiste iki milyon dilimlik pasta üretiminin amaçlandığını ifade etti. Vuraloğlu 2017 senesi içerisinde bir milyon dolar civarında ihracatlarının olduğunu aktararak, ABD'ye yönelik sevkiyatlara başlandığını da belirtti. Şimdilik ihracatların 12 ülkeyle sınırlı olduğundan bahseden Vuraloğlu, bu ülkelerin arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın ve Almanya'nın da olduğunu söyledi.

Katar ve Kuveyt'e Üs

2018 senesi içerisinde 2 ila 2.5 milyon dolar değerinde ihracat planlarının olduğunu aktaran Vuraloğlu, son zamanlarda Türkiye'nin Ortadoğu'da yükselen popülaritesi sebebiyle Katar'a ve Kuveyt'e de bir üs kurma planlarının olduğunu sözlerine ekledi.