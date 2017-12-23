Dondurulmuş Pasta Yapıp 12 Ülkeye Gönderiyorlar
Advert Advert Advert


Dondurulmuş Pasta Yapıp 12 Ülkeye Gönderiyorlar


Dondurulmuş Pasta Yapıp 12 Ülkeye Gönderiyorlar
Dondurulmuş Pasta Yapıp 12 Ülkeye Gönderiyorlar Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-23 Saat: 17:45:05
Anasayfa İthalat&İhracat Dondurulmuş Pasta Yapıp 12 Ülkeye Gönderiyorlar

Kocaeli'nde faaliyet gösteren BEŞÜZZİ Gıda, pastaları dondurarak 12 ülkeye ihraç ediyor.

2011 senesinde Kocaeli'nde kurulan BEŞÜZZİ Gıda, donuk pasta üretimi yapıyor. Aylık bazda toplam 10 milyon porsiyonluk üretim yapan BEŞÜZZİ Gıda, bahsi geçen üretimlerin yüzde 40'lık oranını 12 ülkeye gönderiyor. 

Kocaeli'ne bağlı Kartepe ilçesinde 400 metrekare alana kurulan imalathane kapsamında üretimlerine başlayan BEŞÜZZİ'nin üretim alanının bugün itibariyle 4 bin 500 metrekarelik alana yayıldığı belirtildi. Yurt dışı pazarları arasında yaygınlaşabilmek adına faaliyetlerine devam eden firmanın 2023 senesinde toplam 8 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşarak ülke ekonomisine katkıda bulunması amaçlanıyor. 

BEŞÜZZİ Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Çetin Vuraloğlu konu hakkında açıklamalar gerçekleştirerek 1988 senesinden bu yana pastacılık sektörü içerisinde yer aldıklarını dile getirdi. Pastacılık sektöründe ülke genelindeki açığı fark ederek çalışmalarına başladıklarını vurgulayan Vuraloğlu, bu doğrultuda 2011 senesinde küçük bir imalathane açarak hizmete geçtiklerini belirtti.

700 Kişi İstihdam Ediliyor

2012 senesinde ilk tesisin kurulmasında dört kişilik ekipten oluştuklarını dile getiren Vuraloğlu, şimdi fabrika genelinde 700 kişinin istihdam edildiğini kaydetti. Ocak ayı içerisinde ülke genelinde en büyük, Avrupa'da ise ilk beş arasına girecek olan fabrikayı açacaklarını ifade eden Vuraloğlu, bahsi geçen fabrikanın açılmasından sonra istihdam edilen kişi sayısının 210'a yükseleceğini işaret etti.

Ürün yelpazelerinin geniş olduğundan bahseden Vuraloğlu, toplam da 55 farklı ürünlerinin mevcut olduğunu ve Gaziantep fıstığı kullanılarak yapılan "fıstık bahçesi" adındaki pastanın tüketicilerin en çok tercih ettiği pasta türü olduğunu belirtti.

Kurulması planlanan yeni tesis hakkında bilgiler aktaran Vuraloğlu, söz konusu tesiste iki milyon dilimlik pasta üretiminin amaçlandığını ifade etti. Vuraloğlu 2017 senesi içerisinde bir milyon dolar civarında ihracatlarının olduğunu aktararak, ABD'ye yönelik sevkiyatlara başlandığını da belirtti. Şimdilik ihracatların 12 ülkeyle sınırlı olduğundan bahseden Vuraloğlu, bu ülkelerin arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın ve Almanya'nın da olduğunu söyledi.

Katar ve Kuveyt'e Üs

2018 senesi içerisinde 2 ila 2.5 milyon dolar değerinde ihracat planlarının olduğunu aktaran Vuraloğlu, son zamanlarda Türkiye'nin Ortadoğu'da yükselen popülaritesi sebebiyle Katar'a ve Kuveyt'e de bir üs kurma planlarının olduğunu sözlerine ekledi.

BEŞÜZZİ Gıda Kocaeli Kartepe Türkiye Pastacılık sektörü
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek