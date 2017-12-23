Kuru Yemişte Yılbaşı Gecesi 375 Milyon TL Ciro

Kuru yemiş sektöründe bu sene leblebinin ve Antep fıstığının üretimlerindeki düşüşler sebebiyle ithal ürünlerde de döviz kurundan dolayı artış gözlemlendiği ifade edildi. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan TÜKSİAD'ın Başkanı Hüsamettin Karaman yılbaşı gecesi için sektörde toplam 375 milyon TL değerinde satış yapılacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Basın mensuplarına konuşan Karaman, halkın severek tükettiği kuru yemişin yılbaşına yaklaşılmasıyla hareketlik kazandığını ifade ederek, sektörde faaliyet gösteren firmaların ürünlerini raflara yerleştirebilmek adına çalışmalarına hız kazandırdığına değindi.

Fiyatlarda Yüzde 20'lik Artış

Kuru yemişte tüketimin özellkle yılbaşında en üst seviyelere kadar çıktığına değinen Karaman, en çok tüketilen ürünler arasında çekirdek, leblebi ve yer fıstığının yer aldığını aktardı. Leblebide ve nohut üretimi konusnda üretimde düşüş olduğundan bahseden Karaman, meydana gelen bu durumdan dolayı önceki senelere oranla fiyatların yüzde 20'lik artış gösterdiğini dile getirdi.

Antep fıstığında ise fiyat artışının yüzde 30 civarında olduğunu kaydeden Karaman, ithal ürünlerdeki fiyatların ise piyasalara yüzde 14 oranında yansıdığını aktardı. Çerezlik ürünlerin çoğunda enflasyon verisinde artış görüldüğünü belirten Karaman, yılbaşı sebebiyle bir artışın yaşanmadığını ifade etti.

Kuru yemiş sektöründe senelik bazda iç pazar büyüklüğünün 9.6 milyar TL olarak öngörüldüğünü dile getiren Karaman, söz konusu sektörün senelik bazda cirosunun 1.1 milyar TL'den oluşan kısmının Aralık ayı içerisinde elde edildiğine vurgu yaptı.

Tüketicilerin Çerez İçin Ayırdığı Bir Bütçe Var

Yılbaşında tüketiciler tarafından daha çok Antep fıstığının, fındığın ve bademin yoğun bir şekilde talep gördüğünün altını çizen Karaman tüketicilerin çerez için ayırmış olduğu bir bütçenin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Denizli Ticaret Borsası Başkanı olarak görev yapan İbrahim Tefenlili ise konu hakkında yaptığı değerlendirmede, leblebinin ve çekirdeğin üretimi konusunda önemli paya sahip olan bir şehirden yılbaşından önce yapılan sevkiyatlarda artış meydana geldiğini bildirdi. Tefenlili kuru yemiş alanında bazı ürünlerin fiyatlarında artış görülmüş olsa dahi son iki ila üç aylık dönem içerisinde bu fiyatlarda durgunluk yaşandığını ve yoğun taleplerde kaynaklı bir zammın söz konusu olmadığını kaydetti.