Çin Elektrikli Otomobilleri Şarj Edecek Yollar İnşa Ediyor!
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Çin Elektrikli Otomobilleri Şarj Edecek Yollar İnşa Ediyor!


Çin Elektrikli Otomobilleri Şarj Edecek Yollar İnşa Ediyor!
Çin Elektrikli Otomobilleri Şarj Edecek Yollar İnşa Ediyor! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-23 Saat: 19:33:20
Anasayfa Eko Gündem Çin Elektrikli Otomobilleri Şarj Edecek Yollar İnşa Ediyor!

Çinli bir şirket bin 900 metre uzunluğunda güneş panelleriyle oluşturulmuş bir yol inşa ederek elektrik araçların şarj edilmesine olanak sağlayacak.

Dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olan Çin, elektrikli otomobil üretiminin ardından şimdi de elektrikli araçların şarjları için yeni teknolojik ürünler geliştirmeye başladı. Jinan Kenti Çevreyolu projesinin bir bölümünü kapsayan çalışmada 1.9 kilometrelik, güneş panellerinden oluşan bir yol yapılıyor. Bu güneş panellerden oluşan yolun yapımı sona erdiğinde, elektrikli araçları şarj edilebilecek.

Üç Ayrı Katmandan Oluşacak

Çin, 2018 senesinin başına kadar projenin sonlandırılarak faaliyet göstermeye başlamasını öngörüyor. Toplam üç farklı bölmeden oluşan yol projesinde en üst katmanda saydam bir beton bulunacak. Ortada katmanda ise güneş panellerinden oluşan mürekkep bir bölüm bulunuyor. En alttaki katman da, güneş panellerinin hiçbir kaza meydana gelmemesi için toprakla teması da önlenecek. Orta ölçekli kamyonetlerin de bu yolu kullanabileceğini dile getiren yetkililer, bu yolu kullanan araçların yol üstündeki verilerle şarj olabileceğini açıkladı. Hangi tür güneş panellerinin kullanıldığı hakkında yeterli bir bilgilendirme yapmayan yetkililer, projenin sona ermek üzere olduğunu, yolun üstündeki elektrik bağlantılarının da 2018 senesinin ilk aylarına kadar yetiştirileceğini bildirdi.

Çinlilerin geliştirdiği bu sistem dünyada kurulan ilk güneş panelli yol değil. Bundan üç sene öncesinde Hollanda’da bir bisiklet yolu için inşa edilen güneş panelli yolun haricinde, Çin’de 2016 senesinin eylül ayında da on aylık bir proje sonunda tamamlanan güneş panelli yol inşa yapılmıştı. Quilu Nakliye Geliştirme şirketi 2016 senesinin Eylül ayında Jinan şehrinin ilk güneş panelli yolunu yapmıştı. 10 ay süren ilk projede 660 metrekare alana güneş paneli monte edildi. Dünyanın ilk güneş panellerinden oluşan yol ise Hollanda´da 2014 senesinde bir bisiklet yolu olarak inşa edilmişti.

Çin Güneş Paneli Yol Jinan Quilu Nakliye
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